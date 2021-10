Renê é o novo assistente virtual para ajudar consumidores endividados

"Me Conta, Renê" já está no ar no Instagram da CDL Porto Alegre para conversar diretamente com o consumidor. O personagem surgiu no Super Feirão Zero Dívida de 2020 e quer formar as pessoas para buscar a renegociação de dívidas e o equilíbrio financeiro.

A entidade diz que a ideia é oferecer dicas de educação financeira e falar sobre temas na área de crédito. Mais à frente, o serviço terá conexão direta com o Centro de Atendimento ao Consumidor (Ceacon), que já começou a operar na nova sede da CDL POA, com a atuação com os serviços de birô de crédito da Boa Vista.

Em fim de outubro, o Renê vai estar presente na nova edição do Super Feirão Zero Dívida. A entidade ainda vai divulgar como será o feirão, que pode voltar com parte do atendimento presencial.