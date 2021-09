Como é um micromercado e a rotina de compras nos condomínios

Minuto Varejo

Como é um micromercado por dentro nos condomínios? A coluna, que já falou sobre o assunto em outro conteúdo , visitou dois ambientes em residenciais em Porto Alegre e mostra como é o mix, o layout e o que as pessoas mais buscam. Também tem sistema de senhas para entrar na lojinha que funciona 24 horas. Confira no vídeo que vai ao ar no domingo na playlist da coluna no canal do JC no YouTube.