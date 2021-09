Shopping DC vive nova fase com complexos de inovação e gastronomia

A transformação que Porto Alegre tanto espera no chamado Quarto Distrito está acelerando. A região onde fica o complexo do Shopping DC é o retrato de como uma operação, seguida por novos negócios, vai mudando e turbinando o centro comercial mais antigo que foi montado na área do antigo parque fabril têxtil da AJ Renner. O shopping está prestes a preencher o último espaço vago na área de decoração, com 500 metros quadrados. Além disso, avisam os gestores para a coluna, vai ter ampliação de uma loja existente e, na pandemia, outros três varejos já tinham aumentado as operações. "A área da gastronomia será totalmente ocupada pelo Mercado Paralelo, continuamos focados na decoração e com prospecção de nova loja", explica a superintendente do DC, Marise Mendes Mariano. O Instituto Caldeira, hub de inovação que chegou no primeiro semestre, gera um fluxo cada vez maior de pessoas e também novas demandas, que vão ser supridas pelo Mercado Paralelo. O contrato da futura inquilina, que é uma marca de referência em decoração na Capital - o shopping ainda não informa o nome -, será assinado nesta semana. Hoje são 12 lojas de showroom para casa, ramo que foi alavancado pela crise sanitária devido às compras de quem ficou em casa e decidiu melhorar ou fazer novas instalações. O Mercado Paralelo, que vai unir restaurantes, floricultura, fast-food, cervejarias, livraria e mercado de bairro, abre em novembro. A data foi adiada em um mês devido ao atraso em algumas entregas de materiais que afetam a reforma na área de 4 mil metros quadrados. O investimento será de R$ 8 milhões com previsão de gerar 400 empregos diretos. Mas a estrutura já ganha forma. A coluna entrou no espaço, com entrada pela rua Frederico Mentz, em frente à Travessa São José, a rua do Cadeira, e mostra em vídeo como está a montagem. "O Mercado Paralelo quer recontar o que esta área da cidade já significou e para ser mais uma opção de lazer", define Emiliano Jobim, um dos sócios do novo empreendimento que já tem confirmadas 17 operações e pode chegar a 30.

Complexo de multiáreas

Lojas de decoração: 11, prestes a ter 12ª no último espaço vago com varejo de referência em decoração em Porto Alegre. Shopping não divulgou o nome. Escritórios: 20 operações, entre elas as da Indigo e Atlas Schindler. Instituto Caldeira: hub de inovação com empresas e startups. Mercado Paralelo: futura área de gastronomia, varejo e lazer que terá 22 operações, mas pode chegar a 30 ocupantes. Já estão confirmados: Startt & Brothers, Café, Gianluca Zaffari Gelateria, MuleBule Cozinha Artesanal, Flori Floricultura, QOD Barber Shop, Panvel Farmácias, Califa Skate Bar, Boteco do ComplexLazca Pizzaria, Taqueria do Pueblo Casa Mexicana, 20BARRA9, Easy Wine Store, Cook Show, The Tube Cookies, bar de cervejas artesanais e área de eventos. Espaços ainda terão livraria e mercado de bairro.

No Ponto

O sinal verde para brasileiros com passaporte da vacina ingressarem diretamente nos Estados Unidos deve liberar um plano de voo que já está traçado. Neste caso, do grupo de lojistas que o Sebrae-RS deve montar para participar da NRF Show, maior feira de varejo do mundo e que será em janeiro em Nova Iorque. Será a primeira edição pós-pandemia. A coluna da semana que vem vai falar mais sobre isso. Vacinação avançando e Natal chegando. Dois ingredientes que alimentam as ocupações crescentes em shopping centers. O Shopping Iguatemi, de Porto Alegre, confirma 11 novas operações até até dezembro. Vai a lista que o shopping adiantou para a coluna: Baccio di Latte, The Coffee, Grand Cru, Bullguer, Body Laser, Café Cultura, O Burguer Sushi Drive, Democrata, Pituchinhus, MP3 Arena, Meia Hora e Simmons. Oito anos de I Fashion Outlet Novo Hamburgo e mais quatro marcas se instalando. A italiana Fila abre a primeira unidade do Estado. A lista se completa com Lupo, Nova Era Cosméticos e Kopenhagen. A Magazine Luiza que vai abrir na Zona Sul ficará no Partage Shopping Rio Grande. "Me Conta, Renê" já está no ar no Instagram da CDL Porto Alegre para conversar diretamente com o consumidor. O personagem surgiu no Super Feirão Zero Dívida de 2020 e quer formar as pessoas para buscar a renegociação de dívidas e o equilíbrio financeiro. O Sindilojas Porto Alegre retoma os cursos presenciais do Varejo Educação a partir de outubro. Confira a agenda, como se inscrever e as vagas na coluna pelo QR Code nesta página.

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC