Asun tem quase mil vagas de emprego no Litoral; veja onde

Veraneio à vista e mais quatro unidades novas para abrir no Litoral Norte. O efeito é a oferta de vagas de emprego que o grupo Asun tem na prateleira. São 400 oportunidades para os supermercados que vão estrear até dezembro e outros 561 postos temporários.

As vagas de temporada são para trabalhar de dezembro a 1º de março. Já as das novas unidades são efetivas. A rede vai ampliar a operação com lojas novas em Tramandaí, Magistério, Pinhal (segunda filial) e Xangri-Lá.

A oferta temporária é para os estabelecimentos em Quintão, Pinhal (loja existente), Cidreira, Nova Tramandaí, Imbé, Noiva do Mar, Mariluz, Capão da Canoa, Osório e Torres, que foi a última unidade a abrir , em agosto. Torres foi a 11ª filial do Asun no Litoral e 34ª da rede, que tem ainda a bandeira do atacarejo Leve Mais.

Com as quatro novas lojas, o Asun subirá a 38 operações de autosserviço, sendo 15 apenas no mercado litorâneo.

Já as 400 vagas efetivas se distribuem entre Tramandaí (150) e Magistério, Pinhal e Xangri-Lá, com média de 80 em cada uma. A busca pela oferta deve ser pelo www.asun.com.br rabalheconosco.

Já para a oferta temporária, os candidatos podem buscar a empresa de recursos humanos We Can no endereço em Porto Alegre. Para quem não mora na Capital e região e tem interesse pode enviar currículo para wecanbr.com.br.