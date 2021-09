Redes de micromercados disputam condomínios

Em alguns casos, se o prédio não tem espaço, são usados contêineres, diz o diretor da 18 Micromarket, Leandro Schwartzman. O negócio estreou em 2019, em Porto Alegre, em empresas e migrou para residenciais. Hoje são quase 30 unidades, duas com cafés. Do total, 11 estão no Litoral Norte. O maior número fica na Capital.

Economistas listam medidas para encarar o dragão da inflação

O vídeo do #MinutoVarejo encara o dragão que acordou: a inflação. Os impactos nos custos já estão aí. Para ajudar quem está na linha de frente do balcão, a coluna acionou três economistas para listar medidas que não podem faltar neste momento. São pelo menos 15 atitudes que varejistas precisam colocar no visor e que abrangem desde a conta de luz e internet, dívidas, aluguel, compra de fornecedores, estoques e como vender mais. Na consultoria ao programa estão Mário de Lima, presidente do Conselho de Economia do RS (Corecon-RS); Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre; e Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS. O recado é claro: é preciso agir.

BarraShopingSul tem listão de grandes estreias até dezembro

Nova loja do fast-food da KFC é uma das novidade no shopping PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O BarraShoppingSul não vai parar na cafeteria Starbucks, que acaba de abrir e com filas de frequentadores. De moda à gastronomia, o empreendimento, na Zona Sul de Porto Alegre, adianta para a coluna um listão de nomes nacionais e internacionais. Desde a retomada do setor, em junho e julho, shoppings aceleram a renovação.

Além do Barra, Praia de Belas, Iguatemi, Total e Bourbon, do grupo Zaffari, registram uma temporada de estreias. Muitas de olho no Natal, data que lidera as vendas do varejo no ano.

No segmento fashion, C&A e Amaro são confirmadas. "A Amaro será a maior loja do Estado, com quase 2 mil metros quadrados, com moda, beleza e acessórios de cozinha, decoração e bem-estar", informa o Barra. A multinacional C&A vai apostar em coleções com tendências globais adaptadas ao local. Na moda jovem e multicolorida, a Farm chega ao shopping.

Na área de fast-food, a norte-americana KFC, do popular frango frito, terá outra unidade na Capital e entra no mix do Barra. A gastronomia terá o desembarque do Camarão Express. A lista do Barra tem ainda Piccadilly, Hope, Del Mondo,MK Escola de Design Miragem Semi Joias e Cosmobel.

A rede regional Livraria Santos abre no shopping sua nona unidade e a segunda este ano - a outra opera no Bourbon Teresópolis. O dono Jonatas Santos liberou para a coluna a imagem de como será a filial e adiantou que mais três estão a caminho: em um dos shoppings de Canoas, até dezembro, no empreendimento da Salton, em Bento Gonçalves, e no futuro Pontal, na Capital.