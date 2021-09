Varejo e inflação: 15 medidas para enfrentar o dragão que voltou

O #MinutoVarejo da semana encara o dragão que acordou: a inflação. Os impactos em preços e custos já estão aí. Para ajudar quem está na linha de frente do balcão, a coluna acionou três economistas para listar as medidas que não podem faltar neste momento.

São pelo menos 15 atitudes que varejistas precisam colocar no visor e já e que abrangem desde a conta de luz e internet, dívidas, aluguel, compra de fornecedores, estoques e como vender mais.

Na consultoria, estão Mário de Lima, presidente do Conselho de Economia do RS (Corecon-RS), Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre, Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS.