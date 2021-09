Primeiro shopping de Torres abre as portas e já atrai frequentadores

A escultura de Vésta, a deusa do fogo, já está saudando quem pisa no primeiro shopping de Torres, no Litoral Norte. O empreendimento, que integra um complexo com mais três torres com unidades residenciais e uma corporativa e aporte de R$ 140 milhões, abriu nesta quinta-feira (16) no horário anunciado: às 16h.

"Este momento é único. Estamos oferecendo um grande equipamento turístico para a cidade", valoriza o sócio proprietário da VCA Maggi, incorporadora e construtora do complexo, Eraclides Maggi. "O Vésta (nome do shopping inspirado na deusa grega) é para ser um local de encontro das famílias e foi o que tivemos hoje com um movimento intenso", comemora o empreendedor.

O Vésta não tem praça de alimentação. Um dos trunfos são os caminhos internos, em forma de Y e o teto de vidro que farta luminosidade natural. As lojas estão nas áreas interna e externa. São 11 esquinas no quarteirão. Balões gigantes, uma das atrações de Torres, marcaram presença na praça em frente.

Os empreendedores negociam a instalação de um fast-food de atuação nacional. O shopping deve gerar cerca de 300 empregos diretos quando estiver completamente ocupado, segundo a VGA.

Os estudos iniciais para projetar o que hoje se transformou no Shopping Vésta e demais operações começaram em 2010, recorda Maggi. Tudo foi disparado pela provocação do padre Adalberto, da Paróquia de Torres. A Igreja Católica era a dona do quarteirão. No local, na esquina da avenida Benjamin Constante com a rua Borges de Medeiros, tinha um parque de diversões, a sede de uma rádio e algumas lojinhas.

A situação não agradava e também havia aposta de que o terreno podia ser aproveitado para algum empreendimento.

"Ele nos provocou e decidimos pensar em algo", recorda o empreendedor. O projeto teve mais de 10 concepções, numa evolução do que podia ser a edificação. Antes de licenciar o projeto, a construtora participou de uma concorrência promovida pela igreja que teve mais quatro empresas concorrendo.

Depois da vitória do conceito, surgiu a ideia do desenho interno dos corredores em Y, com uma das saídas na frente da praça e, na sequência, está a paróquia e centro de eventos, erguido como parte do acordo com a incorporadora. O projeto vencedor e o uso do terreno foram levados para avaliação e decisão final da Santa Sé, no Vaticano, em Roma. Em seis meses, a bênção foi dada. Foram cerca de cinco anos entre a ideia e o aval, que foi dado em seis meses.

Maggi explica que a paróquia ficou com lojas e salas como parte da permuta, unidades que devem ser alugadas para gerar receita para a instituição.