Macromix abre primeira de três novas lojas previstas até meados de 202

nona unidade do atacarejo Macromix foi aberta nesta quinta-feira (16) na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Mais duas lojas devem ser inauguradas até meados de 2022, segundo a coluna Minuto Varejo já havia antecipado. O novo atacarejo fica em Sapucaia do Sul, às margens da BR-116. Havia quatro anos que o grupo Unidasul, dono do Macromix, não expandia fisicamente a marca.

A loja na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 1.365, tem cerca 15 mil itens, 16 check-outs e área de 3,2 mil metros quadrados de área de venda. É a segunda maior unidade da rede. Tem 200 vagas de estacionamento coberto. A rede não divulga o investimento no empreendimento.

A inauguração do atacarejo foi cedo da manhã, com autoridades locais e dirigentes do grupo de varejo e do setor de supermercados. O presidente da Unidasul, Augusto de Cesaro, lembrou, por nota, que a loja ficou pronta em "tempo recorde". "Foram apenas 10 meses (para montar)", citou de Cesaro.

O superintendente de atacarejo do grupo, Eloi Zagonel, citou que o atendimento na padaria e no açougue, presença de empacotadores, adega de vinhos, câmara para gelar bebidas e 48 ilhas de congelados são diferenciais no serviço aos clientes, entre público em geral e pequenos e médios comerciantes. Não é preciso fazer cadastro para comprar na loja, que abrirá de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, e aos domingos, das 8h às 20h.

A última filial a ser aberta foi a de Canoas, em 2018, que é a maior da bandeira. As três novas filiais, incluindo a mais recente, vão somar cerca de 650 empregos diretos. A rede não divulga o investimento nas três. Os terrenos e prédios são de terceiros. O atacarejo tem unidades ainda em Novo Hamburgo, Sapiranga, Torres e Xangri-Lá.

A décima filial será em São Leopoldo, que já tem duas unidades do Macromix, próximo à Unisinos e será o maior da rede, com área de vendas de 4,2 mil metros quadrados, diz Zagonel. A filial vai empregar 300 pessoas e deve abrir no primeiro semestre do ano que vem.

A terceira filial da expansão será em Portão, também na RMPA, e já está em obras. O atacado terá 2,9 mil metros quadrados de área de vendas e 150 funcionários. A localização busca alcançar consumidores de um raio que chega perto de Gramado, na Serra Gaúcha, informa o superintendente. "A obra está em andamento e é para abrir em 2022, talvez no primeiro semestre", completa o superintendente.

