Zaffari terá novas operações e negocia McDonalds para shopping recém aberto

"Agora faço tudo pertinho de casa", resume o programador Alexandre Ximenes, sobre a conveniência sobre o mais novo rebento dos shoppings Bourbon que abriu há três meses no bairro onde ele mora em Porto Alegre, e acrescenta:

"Quando encher (lojas e serviços), eu e a minha mãe vamos vir aqui direto". Em breve, o mais recente empreendimento do grupo Zaffari, o Bourbon Teresópolis, vai estar mesmo "mais cheio", segundo as estreias confirmadas à coluna pelo grupo.

O Bourbon Teresópolis é o nono integrante da família e inaugurou em junho na avenida Aparício Borges, na Zona Sul. Na mesma semana, O grupo abriu dois empreendimentos . O outro foi o Zaffari Lindoia , na Zona Norte. A operação está sendo ativada aos poucos, com o supermercado Zaffari, primeira âncora, como o maior atrativo à região. No começo de 2022, abrirá a segunda âncora, uma filial da Renner, no segundo nível.

'Este 'mercadinho' é um 'Zaffari de bairro'. Consigo comprar tudo que eu quero', resume Ximenes. Foto: Patrícia Comunello/JC

"Este Bourbon melhorou minha vida 1.000%. Este 'mercadinho' é um 'Zaffari de bairro'. Consigo comprar tudo que eu quero. Vou à Panvel comprar insulina para minha mãe e compro celular novo na Vivo. Tá pertinho para o bairro Glória e Teresópolis", completa o garoto propaganda raiz.

Além das três marcas citadas e já abertas, o mall tem a OMO Lavanderia, a Livraria Santos, a Manôa, da área de bijuterias, a Alecrim Presentes, a Belshop e o Chef da Empada.

Até dezembro, mais 12 unidades vão desembarcar, entre varejos e área de alimentação e outros serviços, como chaveiro. Nomes nacionais como O Boticário, CVC e Óticas Carol e regionais como Bella Gula estão na nova safra de varejos do Bourbon Teresópolis. Muitas já colocaram os tapumes estilizados anunciando a chegada. A temporada de aberturas coincide com a principal data de vendas do varejo, o Natal. ( Veja a lista completa no fim do texto )

Além de dar mais opções na jornada de compras de Ximenes, os novos inquilinos vão acabar com a solidão do dono da Livraria Santos, Jonatas Santos, que é o ocupante solitário do segundo nível do empreendimento. Ao lado da unidade, a oitava da rede regional de venda de livros, vai abrir a Top in House Móveis.

Santos é um inquilino solitário no segundo nível e torce para o acordo entre o Zaffari e o fast-food. Fotos: Andressa Pufal/JC

Mas o que mais gera expectativa de atração de movimento e, claro, de potenciais clientes, é a chance de abertura de uma megaloja do fast-food McDonalds. O tapume se estende por boa parte da área da praça de alimentação, ao lado dos nomes já confirmados.

O Airaz, braço de administração dos shopping do Zaffari, diz que a exposição faz parte de um contrato de mídia da rede, mas confirma que negocia a filial para o Bourbon Teresópolis.

"Um McDonalds traz muito fluxo", observa Santos, sem esconder a torcida para que o fast-food e o Airaz assinem o contrato.

Sobre os avanços na ocupação, Roberto Manuel Zaffari, gestor da administradora, disse, por nota: "A consolidação do mix do Bourbon Shopping Teresópolis, através de marcas conhecidas pelo público e com tradição no varejo, demonstra a solidez do projeto, a confiança dos nossos parceiros, e sobretudo a receptividade do público da região".

Além do mall, que vai abrir mais de 300 vagas de trabalho formais, duas torres compõem o empreendimento Linked , incorporação da Melnick Even. Uma delas tem 140 apartamentos, e a outra comercial, com 168 consultórios e salas, formando o hub da Saúde, ancorado pelo Hospital Moinhos de Vento (HMV). O investimento total é de mais de R$ 180 milhões. As unidades estavam em processo de liberação para uso. O HMV não divulgou ainda quando o hub vai estrear.

Lista completa do que vai abrir no Bourbon Teresópolis

Já operam:

Supermercado Zaffari (âncora)

Panvel

Vivo

OMO Lavanderia

Livraria Santos

Manôa

Alecrim Presentes

Belshop

Chef da Empada

Vão abrir até dezembro de 2021:

Loja de O Boticário é uma das 12 novas operações que vãoi estrear até dezembro no Bourbon Teresópolis

Óticas Carol

O Boticário

B&B Games

CVC

Casa das Chaves

Top In House Móveis e Decorações

My Phonne

Espaçolaser

Grand Crepe

Bella Gula

Pastelaria dos Brothers

Doce Docê

Vai abrir até começo de 2022:

Megaloja da Renner ocupará maior área no segundo nível e será a segunda âncora do empreendimento

Renner (âncora)

Em negociação: