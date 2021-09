Americanas abre nova loja em Porto Alegre e mais quatro cidades gaúchas

Uma nova loja da Americanas está a caminho em Porto Alegre e estreia em setembro. Além disso, a rede de varejo que tem quase 100 anos de história no Brasil adiantou à coluna que mais quatro unidades vão abrir em duas regiões do Rio Grande do Sul.

O modelo dos novos pontos é o da Americanas Express, versão reduzida de mix e produtos. São até 15 mil itens. Será a 11ª filial na Capital. Em julho, outra unidade, de maior porte, abriu no Shopping Iguatemi

vídeo do #MinutoVarejo Redes nacionais e regionais estão com expansão em marcha, tanto no varejo geral como no de alimentos. Veja ocom um resumo do que está acontecendo.

O endereço está nos retoques finais da preparação da loja na avenida Protásio Alves, onde foi um supermercado Dia , que saiu do Estado em 2020 , e em frente ao novo anexo do Hospital de Clínicas (HCPA). A fachada está pronta, com o layout da Americanas Express. A data da abertura não foi cravada pela varejista, mas será em breve. A data depende da finalização do espaço.

"Nos próximos meses" virão mais filiais da rede de departamento em Pelotas e Rio Grande, na Zona Sul, e Três Coroas e Estância Velha, no Vale do Paranhana e Sinos, respectivamente, informa a rede, com 60 unidades em cidades gaúchas. No Rio Grande do Sul, a marca atua há mais de 45 anos, diz a rede.

Mapa da rede mostra onde ficam as filiais no Rio Grande do Sul, com número maior na RMPA. Imagem: Americanas/Reprodução

No País, a varejista, fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, e com capital aberto na bolsa de valores, está em 770 cidades.

Sobre as novas operações, a marca diz, por nota, que "está acelerando a sua expansão no Estado".

Chamou a atenção da coluna a abertura de unidades em cidades menores, como as duas próximas a Porto Alegre, situadas em polos calçadistas e no roteiro turístico da Serra Gaúcha.

A Americanas Express vende alimentos, quitutes de bomboniere, linhas de informática, games, telefonia e eletrônicos. A rede explica que a filial "será uma base para oferta dos serviços O2O (online-to-offline). Pelo serviço, clientes compram produtos entre os 110 milhões de itens disponíveis no site e aplicativo Americanas e retiram na loja sem custo de frete.

#MinutoVarejo VÍDEO: Varejo no RS em expansão