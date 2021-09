Jeronimo Track, novato da rede Madero, terá primeira unidade no RS

A bandeira é considerada a mais descolada, tecnológica e alinhada com a geração mais jovem (os chamados millennials) da família da hamburgueria Madero, do empresário Junior Durski. E já tem data para estrear a primeira unidade no Rio Grande do Sul. O Jeronimo Track vai abrir em meados de 2022 na Zona Leste de Porto Alegre.

Mas por que é importante falara de uma abertura que vai ser daqui a 10 meses? As ações para a montagem já estão ocorrendo e começam pela mão de obra.

A filial vai ser instalada ao lado do irmão mais velho Madero que já opera em um terreno um pouco antes da Pucrs, na avenida Ipiranga, 6.111, segundo informou a rede à coluna. Situar o Jeronimo Track ao lado do Madero tradicional já é estratégia em outros estados.

A unidade vai se situar ao lado do Madero que fica na avenida Ipiranga, como neste exemplo em outro local. Fotos: Madero/Divulgação

A seleção para 50 vagas de emprego na futura unidade já foi feita, durante agosto e teve seleção intermediada pelo Sine da Capital, e foi encerrada. Segundo a rede, com sede no Paraná, o treinamento para trabalhar no futuro Jeronimo Track começa muitos meses antes.

Em Porto Alegre, o Grupo Madero já tem duas operações do Jeronimo Burger, uma no bairro Bela Vista e outra no Shopping Iguatemi. No País, são mais de 75 unidades.

O nome Jeronimo é uma homenagem ao tataravô de Durski, que foi o primeiro polonês a imigrar oficialmente para o Brasil, diz a marca.

Na descrição sobre a proposta do Jeronimo Track, a rede informa que o projeto arquitetônico é de Kethlen Ribas Durski, "tem concepção vanguardista e sustentável", por ocupar contêineres construídos a partir de peças descartadas para transporte de carga, além de estrutura de drive-thru.

A rede aposta em ambientes atraentes para jovens e que gerem experiência e postagens em redes sociais, como o Instagram

O ambiente multicolorido não é por acaso. A ideia é criar uma "atmosfera instagramável (para postagens na rede social)". Na loja, são instalados tótens de autoatendimento para os pedidos com compra pelo aplicativo do Jeronimo.

Outras marcas é o cardápio com "preços acessíveis, alimentação saudável e de qualidade, com ingredientes orgânicos, naturais e sem conservantes, além da possibilidade de lanches nos tamanhos P, M, G e GG". O pão tipo brioche é uma receita artesanal da rede. Também são vendidos pratos congelados da marca para comer em casa.