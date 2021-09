Guaraná Fruki atinge fatia histórica no mercado gaúcho

A briga por mercado é parte da cena do varejo. O Rio Grande do Sul tem uma bebida clássica que rivaliza com marcas de players globais. A Fruki, de Lajeado, informa que seu guaraná atingiu a maior fatia de mercado em sua história.

O Guaraná Fruki respondeu por 30,7% das vendas no acumulado do primeiro semestre de 2021, segundo a indústria. A bebida vai completar 50 anos este ano de comercialização em gôndolas e serviços de alimentação e demais pontos de venda. A Fruki tem 97 anos de operação.

Segundo Júlio Eggers, diretor administrativo e de marketing da Bebidas Fruki, um dos fatores que alavancou a fatia entre os consumidores foi o lançamento da versão de 200 mililitros (ml) do guaraná, chamada de miniFruki, que, diz Eggers, foi o primeiro refrigerante zero com este volume no mercado.

Outrro carro chefe da marca é a Água da Pedra, que passou a ter 34,6% de market share no primeiro semestre, onde a Fruki também é líder para o meracdo gaúcho.

"Somos uma empresa regional com marcas muito queridas pelos clientes", reume o diretor, em nota.a pesquisa Nielsen.