Governo Leite lança 'cashback gaúcho' para devolver parte do ICMS

Na onda de cupons de desconto que cada vez mais ofertados por sites de e-commerce na briga por vendas, o governo de Eduardo Leite acaba de lançar o que pode muito ser chamado de cashback gaúcho. Os consumidores terão de volta parte do dinheiro pago na forma de impostos, neste caso de ICMS, principal tributo estadual.

O programa Receita Certa acaba de estrear e vai devolver frações da arrecadação quando o fluxo superar determinado crescimento. O Receita Certa foi regulamentado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), após nove meses da sua aprovação na Assembleia Legislativa, dentro do pacote de reforma tributária.

O mesmo que prorrogou as alíquotas mais altas, mantendo o patamar de 30%, até 2024 para energia, combustíveis e telecomunicações, e que recompôs a alíquota geral para 17%, em vez de seguir em 18% como o governo propôs, fazendo uma redução escalonada.

O "cashback gaúcho" seguirá algumas condições. A primeira é que as pessoas precisam pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais de suas compras. Além disso, é necessário fazer a adesão ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que já vigora e prevê prêmios em dinheiro em sorteios. Essa modalidade vai continuar.

A devolução ocorrerá conforme os gastos das pessoas, por isso o mapeamento pelo CPF. E vale em praticamente todos os estabelecimentos de comércio e serviços. Basta que o tipo de atividade tenha incidência de ICMS.

"Não vale, por exemplo, salões de beleza, que pagam ISS, o imposto municipal", esclarece Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Estadual.

Os segmentos incluidos vão da loja, do micro, pequeno ao grande supermercado e atacarejo, farmácia, padaria, restaurante e bares. Um dos focos do programa, claro, é elevar a formalização das vendas, com a emissão de nota. Ao vincular o cashback ao CPF no cupom de compra, o governo quer que os contribuintes se tornem aliados na campanha para emissão de nota e, por tabela, maior arrecadação.

Operador de caixa em uma loja de moda jovem situada na Galeria Chaves, no Centro de Porto Alegre, Gabriel Fialho desconhecia a novidade do Receita Certa e acredita que as pessoas terão um motivo extra para inserir o CPF na nota. Na loja, que tem mais uma unidade na Capital e outras duas na Serra Gaúcha, os clientes nem sempre querem o registro e nem mesmo o cupom fiscal:

"Muitos não fazem questão de receber a nota fiscal, por mais que a gente sempre emita e forneça porque não enxergam benefícios. Mas se tiver mesmo a possibilidade de receber o dinheiro de volta, as pessoas vão se motivar".

Fialho acha que a semelhança com o cashback que se popularizou no e-commerce também vai atrair o interesse. "É uma novidade e acho que muita gente vai começar a pedir para colocar o CPF na nota."

Notas com CPF vão valer pontos para calcular o cashback

A devolução de recursos não será constante. Estará condicionada ao nível de êxito nos ingressos fiscais. O mínimo, para começar a fazer o cashback, é que a receita do varejo com ICMS tenha alta de 5% acima da inflação. Quanto maior o percentual de elevação, mais dinheiro vai voltar aos consumidores.

Em simulações, a Sefaz exemplificou que se o caixa tiver alta de 5% a 10%, R$ 16,6 milhões serão distribuídos, de acordo com os gastos por CPF. Se a arrecadação tiver crescimento real de 50% reais, quando se desconta a correção geral de preços, o volume total a ser depositado nas contas bancárias dos gaúchos sobe a R$ 161,5 milhões.

A distribuição ocorrerá a cada trimestre. O primeiro cashback é previsto para dezembro. Poderão entrar na devolução notas com CPF emitidas entre setembro e novembro.

Cada R$ 1,00 gasto valerá 1 ponto. A pontuação total será traduzida em valor em reais. Para definir quanto valerá cada ponto do contribuinte na hora do cashback, basta dividir o valor total que será devolvido pela cifra total de pontos de quem emitiu notas com CPF. (veja abaixo alguns exemplos de valor que o consumidor vai receber)

Pereira diz que a arrecadação do varejo tem tido desempenho em patamar acima do mínimo previsto até junho, no exame trimestral. Se isso se mantiver, a devolução vai ser feita. Mas o subsecretário previne que a manutenção do desempenho do caixa dependerá dos impactos da pandemia. O confronto para obter o percentual de variação deve ser feito com o mesmo período dos 12 meses anteriores.

No primeiro trimestre de 2021, a alta no fluxo de ICMS do varejo foi de 7,33%. No segundo, os ingressos reais foram 23,57% maiores. As variações mais polpudas se explicam principalmente pela base deprimida de 2020, que teve fechamento de setores, como o comércio geral e os restaurantes.

Veja como vai funcionar o "cashback gaúcho":