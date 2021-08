Havan abre 150 vagas de emprego para nova megaloja no Rio Grande do Sul

Mais uma loja da rede catarinense Havan está a caminho no Rio Grande do Sul. A rede abriu a seleção de pessoas para ocupar as 150 vagas de emprego que serão abertos na 14ª megaloja, prevista para abrir em novembro.

A unidade está sendo erguida em Lajeado, no Vale do Taquari, e vai estrear em 4 de novembro. Mais redes estão ampliando o mercado e prevendo lojas até 2022 no Rio Grande do Sul.

As datas e as próximas lojas da bandeira que estão na agenda para abrir até fevereiro de 2022 foram antecipadas pela coluna Minuto Varejo . Serão mais três. Ainda este ano abre em Canela, na Serra Gaúcha, e, no começo do ano que vem, será a vez de Santa Rosa e Bagé.

Para as vagas em Lajeado, os interessados devem cadastrar os currículos em www.havan.com.br, no menu “Trabalhe Conosco” e na opção “Lojas a serem inauguradas”, orienta a rede.

Serão contratados funcionários para as funções de operador de caixa, líder de loja, conferente de estoque, auxiliar de visual merchandising, vendedores (eletro, eletrônico e serviços), fiscais de loja, auxiliar de vendas e zeladores.

A Havan esclarece, por nota, que todo o processo é feito de forma online. "Após o cadastramento do currículo, o candidato selecionado é informado no seu e-mail ou pelo WhatsApp", explica a rede

Para as vagas, são oferecidos, além da remuneração, benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e Programa de Participação nos Resultados (PPR), que é como um 14º salário, e é baseado em resultados do negócio.