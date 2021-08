Após fechamento do Cine Guion, Nova Olaria mudará nome, fará reforma e terá torres

notícia do fechamento do Cine Guion , oficializada no fim de semana e deve ocorrer em 15 dias, é seguida agora de outra novidade sobre o centro comercial Nova Olaria, empreendimento onde fica a sala de cinema e outras operações populares no bairro Cidade Baixa, como a Livraria Bamboletras e o restaurante Torre de Pizza.

Em uma rede social, o dono da livraria, o jornalista Milton Ribeiro, informou sobre os planos que foram comunicados a ele pelos donos do NO, de Nova Olaria, que deve ser a nova marca do pequeno mall. Ribeiro resolveu fazer a publicação em tom de esclarecimento, como ele mesmo diz, diante de informações que teriam surgido após a decisão do Cine Guion de que a atual estrutura do mall seria "destruída".

"Como creio saber mais a respeito do que a maioria das pessoas e para que as narrativas apocalípticas recuem um pouco, aqui vão as informações que possuo", escreveu o dono da Bamboletras.

Os planos que envolvem a área onde ficam hoje os imóveis, com parte das operações em funcionamento, e que inclui o cinema, na parte dos fundos, deve passar por uma reforma. As informações, segundo Ribeiro, foram repassadas em reunião que ele pediu com os empreendedores há cerca de 20 dias.

A coluna está buscando mais detalhes dos planos e das mudanças que devem ocorrer.

A Ribeiro, os proprietários do Nova Olaria falaram sobre a construção de três torres, com apartamentos. Os empreendimentos devem ocupar o espaços onde fica o atual estacionamento, onde era uma antiga sede de uma faculdade e onde fica uma academia, fora do Olaria.

Ribeiro não sabe se voltará ao mall após a reforma e pediu dicas sobre locais para se instalar no bairro. Foto: Luiza Prado/JC

Também teria sido revelada a mudança do nome para NO, que "será inteiramente reformado", segundo o dono da Bamboletras, que existe há 26 anos no endereço. Uma incorporadora e construtora integra o projeto.

A intenção será manter a construção atual da fachadas e laterais, que formam o corredor central do mall. As obras para implantação do literalmente "Novo Olaria" devem começar em meados de 2022. Com isso, as atuais operações de varejo e serviços terão de sair da área, pelo menos enquanto a execução for feita, que deve durar dois anos.

"Eles me informaram que as novas lojas terão tamanhos iguais às atuais e querem que a Bamboletras volte após a reforma. Mostraram um estudo que demonstra que somos a mais importante a loja do NO, mais importante até que o Guion", descreve Ribeiro, feliz pelo reconhecimento. Pesquisa teria indicado que a livraria é o maior atrativo para o fluxo de público.

"Duas mudanças é pra matar. Talvez, fosse melhor apenas sair no primeiro semestre do ano que vem. Ou estamos tão grudados ao NO que seria melhor retornar? Esta é uma questão em aberto", admite o jornalista, que comprou a livraria em março de 2018

Sobre o futuro da livraria, o proprietário aproveitou para dividir a busca de um novo lugar com clientes e quem conhece a marca: "Se alguém tiver sugestões, palpites, bons locais disponíveis para 2022, por favor, manifeste-se."

Com destino em aberto, o jornalista diz que a livraria vai passar por mais uma provação, citando a "teimosia" como uma de suas qualidades.

"Passamos pela pandemia sem demitir nenhum funcionário. Não adianta ser ideológico só no discurso, né. Estamos na luta e vocês não imaginam como. Apareçam. Como diria Drummond, precisamos de todos."