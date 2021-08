Cadastro positivo ajuda a reduzir a taxa de juros no Brasil

O último vídeo da minissérie sobre cadastro positivo no programa do #MinutoVarejo traz o impacto da adoção do banco de dados com as contas pagas para os juros do crédito repassado ao consumidor. Estudo do Banco Central (BC) mostra que, no fim de 2020, o corte chegou a 10,4 pontos percentuais no spread bancário, que é a taxa de administração cobrada pelos bancos e que integra o custo final do crédito, nos casos que se baseavam no cadastro positivo.