Havan abrirá mais quatro lojas até fevereiro no RS

O dono da rede Havan, Luciano Hang, disse que vai abrir "dezenas e dezenas" de filiais no Rio Grande do Sul. Hang não fala em prazo, mas este ano serão mais duas que vão estrear, com datas já agendadas. Até o fim de fevereiro de 2022, serão outras duas a serem abertas.

O plano de expansão tem ainda mais três unidades, cujo licenciamento tramita em prefeituras. Para 2022 e 2023, há estudos de mais cinco lojas em Porto Alegre e outra em Uruguaiana.

Até a semana passada, o Rio Grande do Sul somava 13 megalojas, com a mais recente aberta em Porto Alegre, na quinta-feira passada. As próximas a abrir serão em Lajeado, no dia 4 de novembro. Canela será a seguinte, com agenda em 2 de dezembro. As vagas para trabalhar nas unidades podem ser conferidas no site da rede.

O Estado terá o maior número de novas lojas no País, que somará sete empreendimentos. Os outros serão em São Luís, no Maranhão, Concórdia, em Santa Catarina, em Curitiba (PR), em São Bernardo do Campo (SP), e em João Pessoa, na Paraíba.

Santa Rosa, nas Missões, vai abrir a safra de 2022 da Havan, com abertura da unidade em 13 de janeiro. Consumidores de Bagé e região terão a sua em 10 de fevereiro. Para o ano aque vem, estão tramitando em prefeituras unidades em Novo Hamburgo, Esteio e Canoas.

Para Porto Alegre, tem o projeto para a avenida Protásio Alves, que tem licença prévia e aguarda a de instalação para poder dar início às obras. Em estudo para implantar até 2023 na Capital, estão mais quatro unidades, localizadas nas avenidas Cavalhada, João Antonio da Silva, Manoel Elias e Teresópolis. Outro destino é Uruguaiana. A lista compõe a planilha da área de projetos e acompanhamento de licenciamento e das obras.

O arquiteto Rubens Aviz, que atua diretamente na tramitação de projetos, diz que o ritmo de execução depende de como é a agilidade nas áreas de licenciamento em cada município. Outro detalhe é que a configuração interna tem como referência modelos de varejos de departamento de diversos países, com mais influência dos Estados Unidos. "As lojas são um paraíso de compras", define Aviz.

A loja de Porto Alegre trouxe peculiaridades e foi uma das mais caras da história da rede, que soma até agora 163 unidades pelo País. Segundo o arquiteto, a obra custou R$ 40 milhões, o dobro do normal dos projetos. O motivo foi a estrutura que teve de ser feita de fundações para suportar o peso da construção. "Foram 22 metros de fundações. A garagem está no primeiro nível e a loja no segundo piso por causa disso", diz o arquiteto.