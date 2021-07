Donos do Viva Open Mall vão erguer centro de conveniência na região do Iguatemi

Já vai começar a construção de um novo empreendimento focado em varejo e que aposta em conveniência para os operadores e para os usuários. Os mesmos donos do Viva Open Mall, que pertence ao fundo de investimento Phorbis, vão aportar R$ 16 milhões e gerar 120 empregos diretos e mais 440 indiretos em um minicomplexo de varejo na Zona Norte de Porto Alegre.

A previsão é de inaugurar o centro comercial até o começo de 2022, informou o diretor da Phorbis Mathias Rodrigues. O futuro minicomplexo ocupará uma área na rua Antônio Carlos Berta, 151, no bairro Jardim Europa, próximo ao Shopping Iguatemi. No terreno, já começa a movimentação com a colocação de tapumes e preparativos do canteiro de obras, diz o diretor.

Serão quase 5 mil metros quadrados de construção. A Licença de Instalação (LI), que é o sinal verde para a execução, foi emitida em 14 de julho pela Secretaria Municipal do Meio Ambiento, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). O projeto foi inscrito no decreto de 2020 para tramitar como prioritário, comenta Rodrigues.

Será um pequeno mall, horizontal, com quatro lojas e que já tem ocupantes para três: farmácia, loja de pet e uma incorporadora que vai estrear no mercado gaúcho e terá unidades mobiliadas da carteira de empreendimentos. O diretor da Phorbis diz que não pode revelar quem serão os futuros inquilinos por "questões de sigilo de contrato".

O minimall terá ainda estacionamento com 103 vagas, bicicletário e "fachada limpa", com acesso de carga e descarga no fundo da instalação.