CDL-POA monta base no Instituto Caldeira para 'caça à inovação' voltada ao varejo

Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA) , que acompanha a formação do hub desde o começo, já tem sua "plaquinha" no complexo, que ocupa os antigos pavilhões, completamete revitalizados, da tecelagem fundada por AJ Renner, no 4º Distrito, Zona Norte de Porto Alegre. O Instituto Caldeira se tornou em pouco tempo um dos hubs mais badalados de inovação em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul.

A "plaquinha" é a identificação que cada morador (operação de inovação de uma empresa) ganha na sede do Caldeira. No endereço no complexo, a CDL-POA montou uma equipe que se dedica a prospectar oportunidades de novas tecnologias para o setor.

O gerente de marketing e inovação da entidade, Rafael Guerra, explica que a ideia é ser uma ligação, aproximando startups que desenvolvem soluções para o varejo e as empresas, de todos o tamanhos. Antes de ter o espaço no instituto, a câmara promoveu, em 2020, um hackathon e chegou a mapear mais de 200 iniciativas inovadoras para o segmento.