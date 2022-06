Simple&Co abre captação para levar renda extra a restaurantes

A Simple&Co, foodtech que desenvolve marcas virtuais de diferentes culinárias e opera por meio de restaurantes parceiros, acaba de abrir a sua nova rodada de investimento por meio da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que permite investimentos a partir de R$ 1 mil.

Fundada pelos empreendedores André Piva, ex-sócio de Jorge Paulo Lemann no fundo de private equity Innova Capital e ex-CEO da rede de varejo alimentar Benjamin, e Alan Pedroso, ex-consultor de gestão na Falconi e ex-profissional de private equity na Península Participações de Abilio Diniz, a Simple&Co desenvolve marcas nativas digitais (DNVBs) vendidas via delivery e atualmente conta com operação na capital paulista.

Desde a fundação, a startup captou R$ 2 milhões e conta com uma base de investidores qualificados: family-offices, fundadores de fintechs, fundadores de fundos de venture capital, executivos de bancos de investimentos estrangeiros, executivos de empresas de tecnologia do Silicon Valley, conselheiros de empresas de food service, entre outros.

Com o investimento em mãos, a startup buscará 40 novos parceiros no estado de São Paulo, contratará pessoas-chave e lançará uma plataforma com serviços financeiros para a comunidade de parceiros.

"O grande diferencial da Simple&Co em relação às dark kitchens tradicionais - cozinhas dedicadas a operar restaurantes virtuais via delivery - é que nós utilizamos restaurantes parceiros para preparar os alimentos, contando com um minucioso sistema de controle de qualidade. Com isso, ao aproveitarmos a capacidade já instalada das cozinhas, geramos renda extra aos pequenos negócios de alimentação, sem que eles tenham que fazer novos investimentos ou contratações", explica Pedroso.

Com a rodada, pretendem expandir a sua rede de parceiros e criar cinco novas marcas de diferentes culinárias, aumentando o portfólio de alimentos oferecidos e os momentos de consumo em que servem seus clientes. Também está no seu roadmap adicionar serviços financeiros, seguros, ferramentas tecnológicas e outras funcionalidades à plataforma.