Capacitar talentos é essencial para desenvolvimento econômico, aponta AWS

Qualificar talentos para se manter atrativo para os investimentos e, dessa forma, potencializar o desenvolvimento local. Essa tem sido a principal demanda das lideranças governamentais que se aproximam da Amazon Web Services (AWS), comenta a gerente senior para Setor Público para América Latina, Canadá e Caribe da companhia, Abby Daniell.

Foi o caso do Rio Grande do Sul, que no início de maio assinou durante o South Summit um termo de cooperação com a companhia focado, justamente, na qualificação de talentos. "Estados como o do Rio Grande do Sul, que visualizam se tornar um hub capaz de atrair novas oportunidades tanto do Brasil quanto do exterior, precisam ter uma força laboral de alto padrão. É isso que vai ajudar a aumentar o desenvolvimento econômico e criar um ciclo virtuoso", analisou ela, em bate papo durante o AWS Summit, em Washington (EUA).

A executiva foi uma das lideranças que recepcionou o então governador Eduardo Leite, em visita recente à Washington. Na ocasião, foi desenhada a parceria firmada recentemente, e que envolve os programas AWS Academy, AWS EdStart, AWS Activate, AWS DigiGov, AWS GovCloudExec e AWS Cloud Credits for Research.

Abby comenta que o foco será capacitar estudantes, professores e a comunidade de empreendedores e startups. "O Estado já é muito forte em inovação e empreendedorismo e vamos reforçar ainda mais essas iniciativas por meio de capacitação", projeta.

Os governos, ao que parece, estão ampliando a visão sobre esse tema. "Nos últimos dois anos vimos uma aceleração da transformação digital no setor público", avalia. Ela relembra que a AWS foi chamada a desenvolver um trabalho em escolas técnicas do México, já que eles tinham cursos de tecnologia que preparavam os jovens para serem desenvolvedores de serviços on premise. "Realizamos um trabalho focado nas tecnologias que hoje interessam para o desenvolvimento de carreiras, olhando para nuvem, Inteligência Artificial, ciência de dados e nuvem", conta.

O vice-presidente de políticas públicas da AWS, Shannon Kellogg, reforça a importância da nuvem como fundação para as evoluções que precisam ser feitas neste setor. "Os governos têm sido mais atuantes em buscar essa modernização. O desafio agora é como podemos continuar essa transformação e adicionar cada vez mais segurança", ressalta.