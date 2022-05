OEA diz que educação sobre cibersegurança é essencial para preparar nações

Educação é palavra chave quando se trata de tentar mitigar os riscos dos ataques cibernéticos no mundo. E isso envolve, claro, as organizações do setor público, cada vez mais visadas pelos ciberataques.

Devido a sua importância estratégica, esse é um tema que está cada vez mais no radar da Organização dos Estados Americanos (OEA), o mais antigo organismo regional do mundo, que congrega 35 países, como o Brasil.

"Cibersegurança não é só sobre ter as melhores ferramentas. Precisamos capacitar as pessoas e os líderes para esse tema de forma sistemática", destaca Kerry-Ann Barrett, OEA Program Manager. A visita à sede da organização foi parte da agenda dos jornalistas latino-americanos que participaram do AWS Summit, que encerrou na quarta-feira (25), em Washington (EUA). A empresa é parceira nas iniciativas educacionais em cibersegurança da OEA.

A segurança é um dos quatro pilares da atuação da entidade, juntamente com democracia, direitos humanos e desenvolvimento. A atuação junto aos países inclui diálogo político, inclusividade, cooperação, instrumentos jurídicos e mecanismos de acompanhamento.

"Não existem mais barreiras físicas para os ciberataques e é preciso que os mais altos níveis governamentais entendam o quanto esse assunto é crítico", complementa Kerry. Neste caso, o desafio é que ocorra uma maior conscientização e também destinação de recursos econômicos.

Ao pensar na estratégia de cibersegurança, uma questão é básica para a entidade. Não existe uma política de ação única, já que cada um dos 35 países se encontra em um nível de maturidade.

"A quantidade de ataques cibernéticos está aumentando e é fundamental implementar políticas sempre levando em conta a capacidade de cada país. Não é uma política única para todo mundo. A missão é intensificar o grau de conscientização e adotar as ações necessárias", comenta Gabriela Montes de Oca, da OEA. Segundo ela, o Brasil possui um bom nível de maturidade em relação aos demais países do grupo.