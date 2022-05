Robô social apoia no diagnóstico de pacientes

Um robô social desenvolvido pela Roomie IT, está apoiando os profissionais da saúde nos casos de diagnóstico da Covid-19 nos hospitais do México. A empresa aposta na Inteligência Artificial e Machine Learning para apoiar médicos, pacientes e familiares, e conta com a parceria da AWS com soluções de linguagem natural e reconhecimento de objetos. O projeto foi apresentado durante o AWS Summit, que acontece essa semana em Washington, DC, nos Estados Unidos.

De forma autônoma ou guiado por controle remoto, o robô realiza ações como triagem, questionando as pessoas sobre sintomas e, por meio de sensores, afere a temperatura. "Usamos modelos treinados e, como essa é uma solução com capacidade de linguagem natural, inicia uma conversa, compreende as pessoas e, a partir das respostas, identifica as chances de estar com Covid-19 ou não", explica o CTO da startup, Alfredo Polito.

Segundo ele, o robô tem ajudado muito os profissionais da saúde durante a pandemia, otimizando o tempo dos médicos e enfermeiros, e também reduzindo os riscos deles entrarem nos quartos dos pacientes mais críticos. Da mesma forma, permite que os familiares consigam conversar, através de videoconferência, com os pacientes isolados nos quartos.

A Roomie, que também possui aplicações anti-bullying para apoiar as escolas, tem a meta de expandir para outros países da América Latina e depois Estados Unidos e Europa. "É um bom momento para inovar, e graças a soluções como da AWS, conseguimos implementar as nossas soluções rapidamente, como foi o caso da aplicação para apoiar o cenário da Covid-19, que estava pronta em poucas semanas", destaca Polito.