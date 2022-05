Resiliência e segurança no centro da modernização do setor público

De Washington,

Os esforços na direção da transformação digital que tiveram que ser feitos nos últimos dois anos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 criaram uma base sólida para que as organizações passem a responder mais rapidamente às mudanças daqui. Mais do que isso, para o líder dos negócios mundiais do setor público da Amazon Web Services (AWS), Max Peterson, isso poderá desencadear uma nova onda de inovação, que beneficiará diretamente os cidadãos com a modernização dos serviços de saúde e educação, entre outros.

"Quebramos barreiras, mas mudanças não são fáceis. Continuamos em tempos desafiadores, com a pandemia e outros eventos trágicos no mundo. É preciso resiliência e segurança para podermos reimaginar as entregas que estamos fazendo", destacou o executivo na abertura do AWS Summit, que acontece essa semana em Washington, DC, nos Estados Unidos, e conta com mais de 300 sessões, entre palestras e workshops interativos.

Peterson avalia que os governos tiveram que avançar de forma ágil para manter o suporte em momentos críticos de necessidade. "Nossos clientes no setor público foram rápidos em responder e inovar com a nuvem para salvar vidas, fornecer serviços críticos ao cidadão e apoiar os resultados dos alunos, mudando definitivamente a maneira como a sociedade se relaciona, educa e faz negócios", destacou.

Isso, claro, aumentou as expectativas do que precisa ser feito daqui para a frente. "Os cidadãos agora esperam a mesma tecnologia de classe mundial que obtêm quando acessam a Netflix ou fazem compras online", ressaltou.

O executivo dividiu o palco do Washington Convention Center com alguns clientes que apresentaram cases de uso das soluções da AWS para acelerar a inovação. Para contribuir com o tom tecnológico do evento, eles foram chamados ao palco pela Alexa, assistente virtual da Amazon.

É o caso da CIO e vice-presidente da U.S Postal Service, Pritha Mehra, que contou o desafio que a empresa recebeu da Casa Branca, nos Estados Unidos para, durante a pandemia: entregar mais de 500 milhões de kits de teste Covid-19 gratuitos para residências em todo o mundo, e em poucas semanas.

Toda a infraestrutura de tecnologia da empresa precisou ser preparada rapidamente para atender essa demanda. Eram mais de 20 milhões de pedidos por hora. Seis centros de transferência da USPS, 49 centros de atendimento. "Temos muito orgulho do que fizemos, e de como toda tecnologia foi construída para manter tudo simples", destacou, comentando que uma das soluções de tecnologia usada foi a da AWS. "Agora, com a nossa infraestrutura, podemos prover o mesmo que fizemos com a Covid-19 para qualquer tipo de negócio", destacou Pritha.

A AWS chegou ao mercado em 2006, e quatro anos depois iniciou os negócios no setor público. Atualmente, oferece mais de 200 serviços, tem cerca de 100 mil parceiros e uma infraestrutura global. São 26 regiões globais de computação em nuvem, compostas por clusters de data centers com 84 zonas para fornecer alta disponibilidade, A meta é lançar 32 novas zonas locais em áreas metropolitanas em 26 países nos próximos dois anos.

"Essa infraestrutura permite que nossos clientes executem cargas de trabalho que exigem latência de milissegundos de um dígito e oferece todos os benefícios de ter recursos de computação e armazenamento mais próximos dos usuários finais, sem a necessidade de possuir e operar sua própria infraestrutura de data center", relata Peterson.

Ele cita exemplos de onde essa tecnologia está sendo aplicada. Na América Latina, as soluções da AWS estão presentes em mais de 10 processos eleitorais. No Canadá, a província de Quebec pretende migrar 100%, ou todas as suas 304 organizações do setor público, para a nuvem até 2025.

Em outros países, clientes aeroespaciais e de satélite também estão aproveitando a nuvem para criar novos recursos pioneiros que estão ajudem os clientes de defesa a obter dados e imagens globais com mais facilidade para uma tomada de decisão mais rápida.

"Ter a tecnologia certa pode ajudar a mitigar incidentes e proteger contra possíveis ataques", destaca o executivo, comentando que as soluções da AWS contam com mais de 230 serviços e recursos de segurança, conformidade e governança, permitindo a propriedade e o controle de seus dados, incluindo onde são armazenados e quem concede acesso.