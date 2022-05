Márcia Capellari, ex-IMED, se torna sócia da Semente Negócios

A Semente Negócios tem uma nova sócia e diretora de negócios para inovação: Márcia Capellari, que se junta a Marcio Jappe, Alline Goulart, César Costa, Pablo Bustillo e Marcel Boff como executiva da empresa.

Por mais de 15 anos, a executiva assumiu diferentes cargos de liderança na IMED, instituição de ensino superior do Rio Grande do Sul focada na aceleração de carreiras e na transformação de negócios. Lá, foi responsável por ações como a criação de um HUB físico de inovação, além de credenciar a Fundação IMED como Instituto de Ciência e Tecnologia, onde atuou como presidente.

“Me sinto desafiada e lisonjeada por fazer parte do propósito da Semente, pois já havia acompanhado a realização do trabalho no Instituto Aliança Norte RS, Caldeira e Hélice. A cada interação percebia que as pessoas que fazem a empresa possuem o DNA que vai ao encontro da minha missão de vida”, destaca.

A chegada da executiva na Semente Negócios marca um novo momento da empresa, cada vez mais focada na aposta na inovação como ferramenta para geração de prosperidade. Uma estratégia que está no desenho e na execução de projetos customizados pela Semente em três frentes: programas de desenvolvimento territorial; programas de empreendedorismo e aceleração e projetos de inovação corporativa através de metodologias próprias, voltadas para a incorporação de conhecimentos teóricos e práticos que incentivam a autonomia de pessoas e organizações na trajetória voltada à inovação.