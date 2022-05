Itaú tem mais de 400 vagas de trabalho em tecnologia

Quem está em busca de uma aceleração de carreira na área de tecnologia já pode se inscrever no programa de capacitação Bootcamp Itaú Devs Experts, promovido pelo Itaú Unibanco.

Além disso, são mais de 400 vagas em aberto para profissionais interessados em integrar seu time de Tecnologia, com destaque para as áreas de engenharia de softwares, arquitetura de soluções e dados & analytics. Para se candidatar os interessados devem acessar o site

A primeira turma do bootcamp aberta em 2022 será voltada para programação em Java e em ambientes da AWS, e terá 15 vagas abertas ao mercado, além de outras 30 posições para acelerar a carreira de profissionais do banco, inclusive os recém-contratados nas turmas de 2021. Gratuito, o programa busca acelerar a carreira de profissionais de tecnologia de todo o Brasil, encontrando talentos para compor a área de Tecnologia do Itaú Unibanco. As inscrições vão até 29 de maio e os treinamentos iniciam na segunda quinzena de julho. O canal para se inscrever já está disponível.

O Bootcamp Itaú Devs Experts terá duração maior que a usual e a possibilidade de promoção ao fim do processo. O programa será realizado em parceria com a Let’s Code. Todos os candidatos aprovados serão contratados como colaboradores do Itaú desde o primeiro dia da capacitação. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, ter concluído o Ensino Médio, ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral (8 horas diárias) e carteira de trabalho já emitida (além de pelo menos 1 ano de experiência prática em tecnologia).