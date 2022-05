Yours Bank vence competição de startups do South Summit Brasil

A Yours Bank, fintech de Santa Rosa focada em educação financeira, foi a grande vencedora da Competição de Startups do South Summit Brasil. O anúncio foi um dos ápices do evento, que encerrou nesta sexta-feira (6). A Pix Force (Inovadora), a Genially (Escalável), a SoluBio (Sustentável) e a Aprix (Time) também foram consagradas nas suas categorias.

A YoursBank, que está instalada no Instituto Caldeira, criou uma plataforma focada na educação financeira que permite a disponibilização de conteúdos dentro e fora do seu aplicativo. A meta é apoiar os jovens a fazerem um uso mais inteligente do seu dinheiro.

"O que estamos vivendo é um divisor de águas. A nossa história será outra depois do South Summit Brasil", comenta Felipe Diesel, CEO da YoursBank e cofundador ao lado de Willian Santos.

Ele conta que a empresa vinha vivendo momentos desafiadores. "A vida do empreendedor não é fácil, muitas vezes sem salário, tendo que cuidar de todas as etapas para a empresa crescer, o que faz com que a gente se questione muito nessa jornada. Então, momentos como esse são um grande motivador para continuarmos", revelou.

Quem também estava feliz com o resultado era o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério. Das cinco vencedoras, quatro estão instaladas no hub de inovação gaúcho: YoursBank, SoluBio, Aprix e Pix Force.

"Ao final da premiação, fomos ali para os bastidores onde juntou o time destas empresas, é a comunidade Caldeira, e isso é muito emocionante", disse Valério, visivelmente emocionado e já sem voz.

Ele destacou a batalha vivida por essas empresas. "São empreendedores novos que estão lutando e construindo coisas, dedicando esforços a uma comunidade grande que envolve startups, grandes empresas, fundos, poder público e universidades, todos juntos para impulsionar o nosso Estado", destacou.

As startups vencedoras