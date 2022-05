South Summit Brasil inicia nesta quarta-feira em Porto Alegre

A expectativa é alta para a realização da primeira edição do South Summit Brasil, primeira edição internacional do South Summit, evento fundado em Madrid, em 2012. A partir de amanhã (3) e até a próxima sexta-feira, empreendedores, investidores e inovadores do Brasil e do mundo se reúnem em Porto Alegre.

A missão? Fazer conexões, gerar negócios e colocar o Brasil e a América Latina no mapa mundial da inovação. Realizada no Cais Mauá, a conferência vai receber mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais, além de ações especiais dos patrocinadores e a grande final da Competição de Startups.

Serão cinco palcos e 8 trilhas de conteúdo – Agritech & Healthcare, Industry 5.0, Fintech, Retailtech, Foodtech, Sustentability & ESG, Society, Innovation and Ecosystem – num espaço de 12 mil m².

Os painéis do South Summit Brasil vão receber nomes de peso do ecossistema mundial de inovação como Christopher Gavigan, co-fundador e CEO da The Honest Company, Andre Street, fundador da Stone, Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc e Tania Cosentino, CEO da Microsoft Brasil.

As grandes discussões estarão concentradas nos palcos Arena Stage, que debaterá temas como sustentabilidade, agronegócios e saúde, Blockchain, Inteligência Artificial e Metaverso.

As atividades começam diariamente às 09h e vão até às 19h, com exceção de sexta-feira, que o evento terminará às 18h30.

Competição de startups

A Competição de Startups do South Summit Brasil recebeu inscrições de mais de 1 mil startups de 76 países diferentes – o Brasil está no topo do ranking com 330 participantes. Outros 10 países se destacam: Estados Unidos, Espanha, Rússia, Índia, Nigéria, Turquia, Argentina, Colômbia e Reino Unido.

Destas 1 mil, foram selecionadas 46 finalistas que terão a oportunidade de dar visibilidade aos seus projetos, bem como acesso aos quase 90 fundos de investimento (18 deles internacionais) com uma carteira de US$ 62 bilhões previstos para a América Latina.

Nestes dez anos, 25 mil startups participaram das competições realizadas nas edições da Espanha. Cerca de US$ 8,8 bilhões já foram investidos em finalistas, dos quais seis projetos se tornaram unicórnios e outros 46 foram vendidos.