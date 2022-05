Web Summit chega ao Brasil em 2023; sede será no Rio de Janeiro

Mais um grande evento global está vindo para o Brasil. Depois do South Summit, que acontece a partir dessa quarta-feira (4), em Porto Alegre, agora é a vez do Web Summit, que nasceu na Irlanda e desde 2016 é realizado em Lisboa, Portugal. O fundador da iniciativa Paddy Cosgrave, confirmou que o encontro acontecerá por aqui de 1 a 4 de maio de 2023. O local escolhido foi o Rio de Janeiro.

Será a primeira edição do Web Summit fora da Europa. “A tecnologia sul-americana está pegando fogo e o Brasil é provavelmente o país de startups mais quente do mundo no momento”, comentou Paddy.

Porto Alegre era uma das cidades que estava na disputada para receber o evento, assim como Brasília. No final do ano passado, uma comitiva liderada pelo executivo realizou visitas técnicas na capital gaúcha.