O gaúcho que ajudou a trazer o South Summit para Porto Alegre

Uma consultoria global na sua essência, focada em gerar conexões e construir projetos orientados à inovação aberta e ESG – sigla em inglês de Ambiente, Sociedade e Governança), apoiando empresas a se tornarem mais competitivas e sustentáveis.

Essa é a Numerik, fundada pelo gaúcho Eduardo Lorea, em Madrid, na Espanha, e que hoje tem sede também em três hubs de inovação: Impact Hub (Madrid), Cubo (São Paulo) e Instituto Caldeira (Porto Alegre).

“Estamos em três ecossistema fantásticos, e sempre procuramos reforçar a conexão entre esses locais, sempre com foco na identidade cultural e nas sinergias criadas”, observa o CEO da operação.

Formado em jornalismo, profissão exercida por um curto espaço de tempo no Rio Grande do Sul, Lorea foi para a Madrid para ser diretor da Campus Party, em 2014. “O que era para ser uma experiência de dois anos, virou de sete. Acabei atuando na expansão internacional do evento, para países como Índia, Singapura e Holanda, sempre responsável por fazer essa conexão com o ecossistema local”, conta.

Movimento similar, aliás, ao feito com o South Summit Brasil, que acontece a partir desta quarta-feira na capital gaúcha. Isso porque, ele teve um papel importante nos esforços para a vinda do evento para Porto Alegre, liderando a negociação com a presidente e fundadora da iniciativa, María Benjumea.

“Eu era um gaúcho morando e com negócios em Madrid, onde nasceu o South Summit, e consegui fazer essa ponte. Eles nunca tinham feito um evento destas dimensões foram da Espanha”, conta.

Em 2019, quando o ecossistema gaúcho estava em um momento de florescimento, com iniciativas como Aliança para Inovação de Porto Alegre, Pacto Alegre e o Instituto Caldeira, resultado de movimentações do poder público estadual e municipal, as universidades e empresas, ele foi contatado por pessoas como o ex-governador Eduardo Leite e Luis Lamb, então secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT). A ideia era trazer para o Rio Grande do Sul um grande evento internacional.

“A partir daquele momento passamos a avaliar opções, fazer contatos e logo vimos a sinergia que o South Summit tinha com o que o Rio Grande do Sul estava buscando”, relembra. A Espanha é um dos principais investidores estrangeiros do Brasil, tem uma economia e cultura fortes. Já o evento sempre teve um posicionamento de negócio de inovação, e não apenas voltado a criatividade e cultura nerd ou mais corporativa, como os que geralmente acontecem no País, acrescenta.

A conexão Brasil-mundo sempre foi uma constante na vida do empreendedor. “A Numerik nasce desta vivência do ecossistema global. E o South Summit é a cristalização disso, da união do ecossistema espanhol e brasileiro, procurando estabelecer pontes e trazer mais capital para o Sul do Brasil”, comenta.

Aliás, para reforçar essa visão, Lorea tem ao seu lado Manuela Vasconcelos, COO e sócia da Numerik. Ela é filha de mãe americana e foi praticamente criada no Vale do Silício, na Califórnia.

A operação se posiciona como uma consultoria hiper personalizada, high touch, que atua apoiando os clientes a desenvolver programas de interação com o ecossistema de inovação e gerar aproximações com as startups. Nada de produto de prateleira, os programas são desenvolvidos de forma muito próxima com os clientes.

“É muito mais eficaz buscar inovações que estão sendo produzidas e testadas no ecossistema do que gastar milhões com pesquisa e desenvolvimento dentro da própria empresa. As soluções encontradas são resultado da aplicação das capacidades quase ilimitadas dos empreendedores e cientistas, muito mais versáteis do que os departamentos internos”, reflete Lorea.

Um detalhe. A empresa possui Certificação B, ligada à sustentabilidade, detido por empresas como Natura, Patagonia e Reserva. A certificação reconhece boas práticas de sustentabilidade, inclusão e impacto positivo do negócio.

Com clientes na Europa, Estados Unidos e Brasil, fazem parte do porftólio da Numerik projetos para empresas como Meta Ventures, Wakalua Innovation Hub, Ashoka, Hyperloop Transportation Tecnologies, em temas que incluem investimento em startups, empreendedorismo feminino, turistech e responsabilidade social.

“Propósito e criação de valor para a sociedade são essenciais na nossa maneira de trabalhar e de ver o mundo”, relata.

No segundo semestre de 2022, a empresa lançará a Aceleração NEXT, em parceria com o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT), ligado ao Banco Central e à Fenasbac. O projeto tem foco em fintech (startups do mercado bancário e financeiro).

O ano de 2021 da Numerik em números: