Panvel divulga seis startups selecionadas para aceleração

Com foco em fomentar soluções e novas oportunidades nos segmentos de saúde e bem-estar, experiência do cliente e inteligência operacional, o Panvellabs, laboratório de inovação do Grupo Panvel, já definiu as seis startups que participarão do seu programa de aceleração. São elas a Lincon Health e Harmo, de Florianópolis; Clic Health ID, de Porto Alegre; Proffer, do Rio de Janeiro; Diamond Bigger, de Vitória e Stack, de Belo Horizonte.

As empresas selecionadas serão acompanhadas de perto e receberão mentoria e consultoria especializada para o desenvolvimento e o aprimoramento em seis pilares: Produto, Mercado, Capital, Time, Gestão e Canais. O programa tem duração de aproximadamente cinco meses e valoriza a inovação aberta e a nova geração de empreendedores, identificando soluções com impacto para a sociedade.

“Com o programa de aceleração, avançamos no relacionamento com startups, avaliando suas soluções, gestão, mercado e demais pilares que integram a nossa proposta, de forma que possamos co-construir seu sucesso e participar, inclusive, como sócios num futuro próximo”, complementa o diretor de TI da Panvel, Alexandre Arnold.

A Panvel conta com 532 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo e deve chegar a 800 lojas até o final de 2025. Os investimentos no ecossistema de saúde e inovação, na tecnologia e nos canais digitais, além da consolidação da estratégia de ESG, são alguns dos corredores de crescimento alinhados à visão de futuro da empresa.

Confira as soluções propostas pelas startups selecionadas no programa de Aceleração: