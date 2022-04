Série Ideias do amanhã, parceria do JC e Instituto Caldeira, estreia nesta quarta

Série do Jornal do Comércio e do Instituto Caldeira, estreia nesta quarta-feira (13) Ideias do amanhã, que irá apresentar conceitos e tecnologias que estão rompendo as fronteiras entre o mundo físico e digital, norteando a visão e as ações das empresas do futuro e, claro, impactando a forma como vivemos e como fazemos negócios.

Metaverso, DeFi, 5G, NFTs, Inteligência Artificial e cibersegurança são algumas das temáticas da série, que é resultado de uma parceria inédita entre o Mercado Digital, do JC, e o Instituto Caldeira, um dos mais relevantes hubs de inovação gaúcho.

Os conteúdos serão assinados por essa colunista, e algumas parcerias, e publicados nos canais impresso e online do JC e nas plataformas do Instituto Caldeira. Reflexões e entrevistas com especialistas nacionais e internacionais que têm a missão de capacitar e inspirar para esse novo mundo que está sendo construído.

“Para o Instituto Caldeira, essa parceria com o Jornal do Comércio é uma grande satisfação, e uma forma de juntos difundirmos e provocarmos a temática da inovação e da tecnologia para todos os empreendedores e empresários. Nossa ambição é colocar esse tema na centralidade das estratégias das empresas, até como forma de preparação para esse mundo de tantas mudanças que estamos vivendo. É estimular o olhar para a tecnologia como algo fundamental para mantermos a competitividade do Estado”, destaca o CEO do Caldeira, Pedro Valério.