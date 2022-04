Mercado de cupons e cashback gera mais de R$ 10 bilhões

O mercado de cupons gerou mais de R$ 10 bilhões para o e-commerce brasileiro durante o ano de 2021, de acordo com pesquisa realizada pelo Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback nos principais players de comércio eletrônico do país.

Somente o portal foi responsável por gerar mais de R$1,3 bilhão em vendas para o e-commerce em 2021. O total de economia nas compras em lojas online foi de R$ 80 milhões, entre uso de cupons e cashback.

“O comportamento do consumidor mudou muito nos últimos anos e há uma crescente busca por vantagens na hora de realizar uma compra. O crescimento exponencial do mercado de cashback, quase duas vezes maior em comparação com os resultados de 2020, reflete muito isso”, afirma Ivan Zeredo, Diretor de Marketing do Cuponomia. “A utilização de cupons de desconto e cashback realmente veio para ficar e se firmar como uma excelente forma de economia no bolso do brasileiro”, reforça Zeredo.

Entre as categorias com maior volume de vendas com cupons de desconto e cashback estão: celulares, eletrodomésticos, informática e cosméticos.

Fundado em 2012 por Antônio Miranda e Vinicius Dornela, o Cuponomia surgiu com a ideia de ajudar as pessoas a economizar em todas as compras online.

A startup, responsável por introduzir o modelo de cupom de desconto no Brasil, participou do programa de aceleração das 500 Startups no Vale do Silício (EUA) e, além do aporte financeiro, recebeu a mentoria de grandes profissionais do mercado para aprimorar o negócio. Com o crescimento do mercado no país, o Cuponomia expandiu as operações para países da América Latina como México, Chile e Colômbia.

Atualmente, o site reúne mais de 20 mil cupons de desconto, além de cashback em parceria com os principais players de comércio eletrônico do país.