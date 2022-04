Sebrae RS lança Alavanca Digital para pequenos negócios

Com aportes previstos de R$ 2 milhões, está aberta a chamada pública do Sebrae RS para a primeira edição do Alavanca Digital - Programa para Transformação Digital dos Pequenos Negócios.

Os recursos serão destinados para empresas que poderão usufruir de um bônus entre R$ 5 mil e R$ 30 mil conforme particularidades de cada projeto, além de uma jornada de acompanhamento criada exclusivamente para o programa. A empresa a ser beneficiada deverá aportar somente 10% do valor solicitado.

Para a especialista em inovação do Sebrae RS, Dafne Quintas Waszak Agarrallua, a iniciativa é fruto de pesquisa elaborada pelo Sebrae RS junto às pequenas empresas que sinalizaram a digitalização como principal necessidade para evolução de seu negócio.

“Como o próprio nome diz, o programa se propõe a funcionar como um instrumento de fomento à inovação trazendo soluções que são alinhadas à realidade de cada projeto”, explica.

Em sua primeira edição, o programa será realizado ao longo de 2022 em dois ciclos. O primeiro deles está com inscrições abertas para a submissão de propostas até 08/04, pelo https://bit.ly/alavancadigital2022. As atividades estão previstas para iniciarem em julho.

Para o segundo ciclo, a submissão das propostas está prevista para o segundo semestre. Interessados podem obter informações pelo [email protected]

O programa Alavanca Digital contempla duas categorias para submissão das propostas: o Digital 1, para empresas; e o Digital 2, voltado para Instituição Científica Tecnológica (ICT).

O produto, processo e/ou serviço objeto das propostas e que serão transformados digitalmente devem estar conectados pelo menos a um dos quatro eixos de transformação: Gestão Financeira, Marketing & Vendas, Pessoas, e Cadeia de Suprimentos.

O cronograma de ações do programa prevê uma jornada dividida em quatro grandes etapas: autodiagnóstico digital, sensibilização, implementação e medição de impacto, a serem desenvolvidas ao longo de no máximo 12 meses em encontros presenciais e virtuais.

A etapa de Implementação deve ser executada por uma ICT ou por uma Empresa Prestadora de Serviço Especializado (EPSE). O programa é um instrumento do Novo Marco Legal da Inovação (2016) e baseia-se em um modelo de subvenção para Micro e Pequenas Empresas.

O Sebrae RS é a primeira unidade da organização no País a oferecer bônus tecnológico por meio do Laboratório de Experimentação do Sebrae, o XLab.