Governo anuncia R$ 62,4 milhões em editais para inovação

No seu penúltimo dia com governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite anunciou R$ 62,4 milhões de recursos para editais voltados à ciência e inovação do Estado, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT).

Deste total, R$ 45,4 milhões são recursos do programa Avançar na Inovação (sendo R$ 18,8 milhões executados pela SICT e R$ 26,6 milhões pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). Além disso, são mais R$ 17 milhões com recursos do orçamento da Fapergs.

“Se estamos falando de futuro, nada melhor do que esse investimento em inovação, que é uma alavanca para o futuro do Rio Grande do Sul e para a nossa inserção na nova economia de forma a dar tração para o que já é vocação do Estado. Temos o espírito empreendedor”, destacou Leite.

Dentro do programa Avançar na Inovação, foram lançados dois editais da SICT/RS: Techfuturo e Inova RS. Neste último caso, será destinado R$ 1 milhão para cada um dos oito ecossistemas do Estado. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, comenta que a inovação precisa estar em todas as regiões, e não centralizada apenas da Região Metropolitana. “Os investimentos de ciência e tecnologia precisam gerar riqueza, aumentar o PIB e melhorar a vida dos gaúchos”, reforça.

Também foram apresentados dois editais da Fapergs: Clusters Tecnológicos e Inova GIT. A fundação também lançou mais dois editais: Doutor Empreendedor e Bolsas de Inovação Científica e Tecnológica.

O diretor técnico científico da Fapergs, Rafael Roesler, relembrou que durante 10 anos, o orçamento da instituição ficou estável, em cerca de R$ 28 milhões, chegando a cerca de R$ 40 milhões a partir de outras iniciativas. “Esse ano, o orçamento deve chegar a R$ 84 milhões, talvez o maior da fundação em valores reais, e que tem nos permitido criar e executar novos programas ambiciosos e estruturantes, que vão alterar para melhor a maneira como pensamos e fazemos ciência no Estado”, celebrou.