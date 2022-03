Startups do Cubo Itaú recebem mais de R$ 3 bilhões em 2021

As startups da rede Cubo Itaú, um dos mais relevantes hubs de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, receberam um total de aportes de R$ 3 bilhões em 2021.

Entre as empresas que estão em fase de fomento atualmente na instituição, o aumento nos aportes foi superior a 60% se comparado com o ano anterior, passando a marca de R1,6 bilhão. Neste cenário, vale destacar, por exemplo, a Beer or Coffee, startup que conecta empresas com posições disponíveis em coworkings no modelo pay-per-use. A startup levantou US$ 10 milhões, aproximadamente R$ 55 milhões, para auxiliar em seu movimento de escala.

“O ecossistema mais maduro mostra que as startups são aliadas com soluções que atendem muitas necessidades e que estão prontas para escalar. Com isso, as empresas passaram a investir em parcerias de diversos formatos para vantagens competitivas”, explica o co-head do Cubo Itaú, Pedro Prates.

Inaugurado em setembro de 2015 pelo Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures, o Cubo Itaú está sediado na região da Vila Olímpia, em São Paulo, e, por meio de suas plataformas física e digital, contribuiu com o crescimento das mais de 300 startups que fazem parte de seu portfólio.

O ano de 2021 foi marcado pela chegada de importantes parceiros para a comunidade do Cubo Itaú. É o caso da NTT Data, que oferece soluções de negócios, estratégia e transformação digital, e a Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo para apoio ao empreendedorismo de inovação.

“Percebemos que há dificuldade para os fundadores no momento da captação. Capacitá-los para que sejam mais autônomos e trazê-los para perto de uma rede com tanto conhecimento e potencial como a Anjos do Brasil só gera benefícios para todo ecossistema”, reforça Renata Zanuto, co-head do Cubo Itaú.

No início de 2022, também foi lançado o Cubo Smart Mobility, em parceria com Bike Itaú, ConectCar, iCarros e vec Itaú, para dar atenção especial às mobtechs. O principal objetivo do hub é estimular um ambiente de inovação voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam ser incorporadas à mobilidade das cidades. “Estamos animados para 2022 e tudo que o ano reserva para o ecossistema”, comenta Prates.