PradoTech inaugura espaço que irá receber as primeiras startups

A Casa das Startups, incubadora tecnológica do PradoTech, foi inaugurada na terça-feira (29) no espaço provisório localizado no Urbano - Offices & Coworking, em Gravataí. Com isso, já está pronta para receber as primeiras empresas, enquanto o ambiente definitivo está em plena construção dentro do Prado Bairro-Cidade.

O evento teve ainda o lançamento de um edital para seleção de projetos enquadrados nas seis áreas do Pradotech: Tecnologia da Informação (TI), Comunicação e Convergência Digital, Indústria 4.0, IoT e Inteligência Artificial, Bio e Nanotecnologia e Novos Materiais.

O foco está em startups inovadoras, com alta escalabilidade e potencial de futuro. “Estamos olhando com atenção para as startups capazes de prover um salto de qualidade nas empresas de setores tradicionais da economia e, ao mesmo tempo, alinhadas com a região e com o que há de mais portador de futuro na geração de economia, como nanotecnologia e biotecnologia. São tecnologias que revolucionam o estado da arte em termos de inserção global”, analisa a CEO do Pradotech, Susana Kakuta.

Na fase 1, o projeto vai incubar o primeiro grupo de startups do Pradotech, cuja seleção será realizada por meio de um convênio da prefeitura de Gravataí, através da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia com a Incubadora da Unisinos, a Unitec.

Para o presidente do Instituto Prado, Carlos Gerdau Johannpeter, o lançamento da incubadora é uma etapa que objetiva a implantação do Pradotech. “É um passo importante. São as nossas primeiras startups. Isto é bom para o Rio Grande do Sul e para os jovens talentos, e também para o projeto do Prado Bairro Cidade, que traz este conceito inovador de um lugar para viver, trabalhar, empreender e se divertir”, destaca.

Para o diretor da Unidade de Inovação e Tecnologia (Unitec), Silvio Bitencourt da Silva, o foco da Unisinos é contribuir para o desenvolvimento econômico e social regional. “A parceria envolve a transferência de conhecimentos e compartilhamento de experiências da Unisinos sobre gestão de ambientes promotores de inovação e mecanismos de geração de empreendimentos para a prefeitura. Tem por objetivo estimular o empreendedorismo para o desenvolvimento de negócios inovadores”, relata.

Susana comenta que o projeto é transformador para o futuro da região. “É uma iniciativa que une academia, empresas, setor público e potenciais talentos destas áreas tecnológicas, as quatro hélices essenciais capazes de fazer acontecer de forma concreta a inovação e, assim, transformar em Produto Interno Bruto (PIB) de alto valor agregado”, ressalta.