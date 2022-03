Pacto Alegre completa três anos impulsionando inovação

Há três anos, Porto Alegre dava um passo importante para conseguir transformar as iniciativas de inovação da cidade, até então isoladas, em uma grande mobilização de empresas, universidades e poder público: o lançamento do Pacto Alegre, movimento de articulação e na realização de projetos transformadores e com amplo impacto para a cidade. O objetivo? Criar as condições para que a capital se transforme em um polo de inovação, atração de investimentos e empreendedorismo. Tudo isso tendo como forte aliado a sociedade organizada.

“O grande legado do Pacto Alegre é a construção desse senso de comunidade, de inovação e de criatividade na nossa cidade”, destaca Jorge Audy, membro do Comitê Estratégico do Pacto Alegre e superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc.

Ele faz questão de destacar que essa iniciativa é fruto de uma caminhada que gerou uma cultura de inovação importante, e que teve origem nos anos 1990, com o Projeto Porto Alegre Tecnopole. Depois disso, seguiu nos anos 2000 com o Movimento CITE – Cidade, Inovação, Empreendedorismo e Inovação e em 2010 com a Agência de Inovação.

Até chegar aos anos 2020, com o surgimento da Aliança para Inovação de Porto Alegre, resultado da articulação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e Unisinos, e da qual emergiu o Pacto Alegre.

São seis os macrodesafios da iniciativa seguem balizando as ações: gerar, manter e atrair talentos; transformação urbana; ambiente de negócios capaz de gerar um ecossistema inovador de classe mundial; promover a imagem de uma cidade inovadora; melhorar o bem-estar das pessoas em saúde, segurança, cultura e meio ambiente e modernização da administração pública.

Os projetos estratégicos do Pacto Alegre também estão em franca expansão, como o Cidade Educadora, Cidade das Startups, o Instituto Caldeira, a revitalização do Centro da capital e do Quarto Distrito e a Marca de POA, entre outros.

“Isso tudo nos aproxima daquele sonho de sermos, verdadeiramente, um ecossistema de criatividade e inovação de classe mundial realmente. Estamos mudando o mindset das pessoas e, com isso, a nossa”, ressalta.

A celebração oficial dos três anos será na última semana de abril, com a presença do professor Josep Piqué, consultor internacional do Pacto Alegre. “Será um momento para fazermos uma avaliação dos projetos em andamento, definir a nova composição dos grupos de trabalho e projetar os próximos passos”, destaca Audy.