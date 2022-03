Banrisul amplia prazo de inscrições para o BanriTech

Empreendedores interessados em participar do segundo ciclo do BanriTech, programa de aceleração de startups promovido pelo Banrisul, tem novo prazo para as inscrições: até o dia 03 de abril. Voltada a jovens empresas de todo o território nacional, a iniciativa selecionará até 30 participantes para esta edição do programa, que conta com a assessoria técnica do Tecnopuc.

O BanriTech selecionará, preferencialmente, startups que tenham produtos ou serviços ligados ao agronegócio, eficiência operacional, governos, relacionamento com clientes e empresas, segurança da informação e serviços financeiros. As empresas selecionadas terão acesso à rede de executivos do Banrisul e Tecnopuc, além de mentorias exclusivas com tomadores de decisão e especialistas do mercado, workshops e eventos de networking. O programa de aceleração é gratuito.

As startups selecionadas para o segundo ciclo de aceleração do BanriTech serão divulgadas no dia 12 de abril. O programa iniciará no dia 19 do mesmo mês, e terá o seu encerramento no dia 28 de setembro, em um Pitch Day no qual serão anunciadas as três startups vencedoras.