Vibra seleciona startups para aceleração para soluções ESG

A Vibra, que atua no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, está com inscrições abertas para o seu primeiro Desafio ESG, que busca startups que possam desenvolver modelos de negócios inovadores e mais amigáveis ao meio ambiente. O objetivo é encontrar soluções de impacto que queiram construir um futuro de baixo carbono nas áreas de energia, mobilidade, logística e operações, voltadas a atender as questões mais diversas levantadas nas diferentes áreas de negócios da empresa.

Os interessados poderão se inscrever acessando o site da Vibra. As inscrições ficarão disponíveis até o dia 15 de abril para projetos de todas as regiões brasileiras. Para participar, é importante que a startup já esteja em operação, com maturidade nos mais diversos níveis, incluindo solução validada, produto/serviço pronto, modelo de monetização validado, viabilidade financeira, clientes pagantes e pipeline de vendas.

O head de inovação da Vibra Energia, comenta que o Desafio ESG deverá ter desdobramentos positivos para diferentes áreas da empresa, na medida em que promoverá a atuação multidisciplinar entre os times internos e as startups. “A expectativa é que a parceria com as startups possa fomentar e desenvolver questões inerentes aos negócios, com oportunidades em gerar serviço inovador para o mercado, beneficiando todo o segmento, unificando os esforços da companhia em open innovation e disseminando o empreendedorismo e a inovação”, relata.

As startups inscritas serão avaliadas de acordo com os pré-requisitos definidos e o perfil identificado, além do fit com a estratégia da Vibra para a temática de acordo com as definições dos desafios da chamada. O Desafio ESG está sendo viabilizado pelo Vibra Co.Lab, hub onde estarão unificados os esforços da companhia em open innovation e disseminação do intraempreendedorismo, e a área de ESG da companhia.

Após a primeira etapa, que levará em consideração os itens supracitados, as finalistas irão receber uma mentoria do time ACE Cortex, parceira do Vibra co.lab nessa iniciativa, com objetivo de preparar a melhor apresentação para o Pitch Day. Na sequência, as startups selecionadas irão realizar o bootcamp com preenchimento de canvas para o planejamento da Prova de Conceito a ser realizada em conjunto com a Vibra com remuneração financeira. Todos os passos serão online.