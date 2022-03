Smark lança versão 3.0 com integração irrestrita e personalizada

Integração irrestrita e personalizada com outros softwares do mercado. É com essa promessa que a Smark, pioneira no Brasil em CRM para gestão de vendas, apresenta ao mercado o Smark 3.0. A nova versão da plataforma, chamada de Connection, chega com uma proposta de integração total com qualquer outro software utilizado pelos clientes.

Atualmente, empresas de diferentes portes utilizam uma ampla variedade de soluções especializadas, como sistemas de e-mail marketing, assinatura digital, ERP, e-commerce, entre outros. Fazer com que todas essas tecnologias atuem de forma conjunta é a ideia do novo produto.

“É o Smark se abrindo para conexão com as demais soluções do mercado sem restrições e de forma super personalizada. Não se trata apenas de levar uma informação de um sistema para o outro. A integração permite, por exemplo, que o cliente defina gatilhos em que, em determinado instante do processo, o Smark CRM envie dados para outro sistema”, explica o sócio e CEO da operação, Leandro Ceccato.

Para tornar isso possível, o time de desenvolvimento realizou uma redefinição da arquitetura das APIs, trabalhando a tecnologia mais atualizada no mercado, lançando a sua nova API Core 3.0. Além disso, a equipe aperfeiçoou o sistema de API de softwares parceiros com os quais já havia integração, como RD Station, DocuSign, Connect Inc e Catacliente.

Segundo o sócio e CTO da Smark, Fábio Beckenkamp, a nova API expõe todos os recursos do software. “É possível trazer conversas com o cliente que já aconteceram no LinkedIn, por exemplo, para dentro do Smark CRM, integrar o pós-vendas, trazer produtos e serviços do ERP e sincronizá-los”, relata.

A expectativa com essa nova versão é oferecer mais produtividade e agilidade para o dia a dia das equipes comerciais de diferentes segmentos do mercado. Conforme Ceccato, a renovação da tecnologia e a maior possibilidade de integração são elementos estratégicos para a área de vendas. “O que mais move empresas para a integração é acabar com o retrabalho. O CRM é uma ferramenta que entra no meio de um processo”, reforça.

O Smark 3.0 elimina a necessidade de realizar o mesmo procedimento duas vezes. A integração garante que os dados irão direto do CRM para o sistema financeiro da empresa, por exemplo, sem retrabalho e sem erros. Tal como ela estava no CRM, ela vai chegar no ERP. Além disso, essa versão amplia também as possibilidades de novas parcerias entre a Smark e outros softwares do mercado que fazem parte do ciclo de venda das empresas. “Isso abre novos horizontes de negócios para a Smark”, destaca Beckenkamp.