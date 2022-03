Webdox quer investir US$ 6 milhões no Brasil até 2024

A Webdox, startup chilena que aposta em soluções de gestão do ciclo de vida do contrato, planeja investir mais de US$ 6 milhões no Brasil até 2024. A expansão em solo brasileiro acontece após a startup receber aporte de US$ 7,3 milhões em uma rodada de investimentos Série A, liderada por Taram Capital, na qual também participam fundos internacionais como Kayyak Ventures, Alacrity México, Canada Fund, Fondo CLIN (ChileGlobal Ventures de Fundação Chile) e Asenza Capital. A Webdox gerencia mais de 3 milhões de contratos e é líder no segmento na América Latina.

A startup desenvolve um software CLM (Contract Lifecycle Management) e foi criada em 2012 no Chile. Atualmente, está presente em 12 países, como México, Colômbia e Estados Unidos. Mais de 300 companhias da região utilizam a plataforma para gerenciar digitalmente contratos, como Telefónica, Walmart, Banco Santander e L´Óréal.

“O fortalecimento da operação no Brasil é um passo essencial da nossa estratégia de expansão. Acreditamos que o mercado brasileiro tem muito potencial e está pronto para passar para uma nova fase da administração de contratos e da transformação digital nas empresas”, explica o fundador e CEO da Webdox, José Manuel Jiménez. Ele conta que, neste ano, a meta é crescer exponencialmente no país, chegando a 40 clientes. “Queremos alcançar até 40% de market share em quatro anos”, reforça.

Em 2021, a Webdox teve um crescimento global de 80% nas suas operações. Neste ano, impulsionado pela rodada de investimentos recente, a expectativa é de um salto acima de 150%%. A startup tem mais de 120 colaboradores distribuídos nos diversos países de atuação.

Para liderar a expansão no Brasil, a empresa tem contratado talentos brasileiros, e nos planos de crescimento da startup também está incluído o investimento em mais profissionais locais.

O software Webdox CLM faz a gestão de todo o ciclo de vida do contrato, desde a solicitação, geração e negociação da minuta, automatização dos fluxos de aprovação, assinatura eletrônica, controle de vigências, repositório digital centralizado e gestão consolidada através de relatórios automatizados. Com a solução, é possível otimizar os processos contratuais digitalmente, além de diminuir riscos contratuais, melhorar o compliance da organização, padronizar os fluxos e promover economia de tempo e recursos. A plataforma SaaS é operada na nuvem.

Entre os recursos que a plataforma disponibiliza está a integração gratuita da assinatura eletrônica simples, algo inovador no mercado de softwares CLM no Brasil. Com isso, Webdox oferece uma solução flexível e com foco na experiência do usuário.

“A partir de 2022 estaremos trabalhando no lançamento de uma série de novas funcionalidades no nosso software CLM, incluindo integrações com sistemas de vendas, compras, inteligência artificial e assinaturas eletrônicas, além de novas ferramentas que facilitam a negociação, rastreamento, automatização e gestão contratual”, acrescenta Jiménez.