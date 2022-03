Líderes mulheres têm motivação mas faltam oportunidades

Os homens ainda são maioria absoluta nos cargos de liderança no mundo corporativo, mas, definitivamente, as diferenças de poder hierárquico com as mulheres não são explicadas por distinções na motivação de ascender ou liderar. É o que revela a pesquisa "Perspectivas sobre os Desafios do Pipeline de Liderança", realizada pela Robert Half, empresa de recrutamento, e pelo Insper, instituição independente e sem fins lucrativos.

Os profissionais enfrentam dois grandes receios em relação à ascensão: preocupações sobre competência (medo de falhar e não possuir as competências necessárias para o próximo nível) e preocupações sobre o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

Parte das constatações da pesquisa envolve a percepção de que as preocupações relacionadas à competência diminuem à medida que o profissional avança na hierarquia. Os receios em relação ao balanço vida pessoal-trabalho, por outro lado, são latentes ao longo de toda a trajetória profissional, sem distinção entre homens e mulheres.

Os insights levantados promovem a quebra de alguns mitos, especialmente o de que a discrepância na participação de mulheres e homens em cargos de liderança esteja associada ao fato de que as mulheres possuem maiores preocupações em relação ao equilíbrio vida pessoal-trabalho, de que não sentem motivação para liderar, ou até mesmo de não se enxergarem em posições de liderança.

Ao longo do pipeline, como demonstrado na pesquisa, é possível perceber que mulheres e homens têm o mesmo nível de motivação para ascender na carreira e alcançar cargos de liderança. A metodologia adota uma escala de motivação para liderar que vai de 1 a 7, onde 1 é muito baixa, e 7 é muito alta.

Ainda que a noção arraigada de "think leader, think male" venha se enfraquecendo, ela continua presente nas organizações, destaca Tatiana Iwai, do Insper. "O nosso estudo alerta para a existência de estereótipos de gênero, como o de que mulheres são menos confiantes em sua capacidade de liderar ou priorizam mais família à carreira. Isso é um equívoco. Mulheres se sentem tão prontas e motivadas a liderar como homens", ressalta ela, que conduziu o estudo junto com Gustavo Tavares.

A cada 100 empresas com ações negociadas em bolsa de valores no Brasil, apenas 6 têm três ou mais mulheres em cargos de direção. Atualmente, elas representam 25% dos executivos e apenas 5% das CEOs são mulheres, segundo ranking da Fortune 500.

A atual menor representatividade de mulheres em posições mais altas na hierarquia, reforça Tatiana, não se explica por diferenças fixas e estáveis entre homens e mulheres, mas muito mais pela falta de incentivos e práticas organizacionais que realmente forneçam as condições e oportunidades para as mulheres ascenderem", complementa Tatiana.

Para a diretora Associada da Robert Half, Maria Sartori, quando não vemos mulheres em posições de liderança, isso não está associado à falta de capacidade ou motivação. "Muitas vezes, o que realmente falta é a criação de um ambiente acolhedor dentro das empresas. Apesar dos esforços, ainda faltam políticas específicas para essa questão no ambiente corporativo. É fundamental ter em mente que o recrutamento é apenas a porta de entrada que as mulheres têm para começar a galgar espaço nas empresas", diz.