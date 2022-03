Santander oferece 175 bolsas em Londres para mulheres líderes

O Santander Universidades, divisão do Santander que apoia a educação, o emprego e o empreendedorismo, abriu inscrições para 175 bolsas de estudo destinadas a aprimorar as habilidades de liderança de mulheres em diferentes momentos de suas carreiras. As bolsas são fruto de uma parceria com a London School of Economics and Political Science, do Reino Unido.

O programa Bolsa Santander Mulheres | W50 Leadership 2022 - LSE, que este ano chega à sua 12º edição, tem como principal objetivo a formação intensiva para 50 mulheres que ocupam cargos de alta gestão em empresas de qualquer setor e que buscam aprimorar seu próprio estilo de liderança.

Ao longo de uma semana, as mulheres selecionadas desenvolverão suas características de liderança por meio de palestras interativas, coaching individual e discussões imersivas com colegas e professores para capacitá-las a construir uma imagem abrangente de todo o seu potencial como líder.

Este programa internacional, que já recebeu mais de 700 mulheres de todo o mundo, volta ao seu formato presencial após dois anos online. Além de cobrir 100% do custo do programa de treinamento, a bolsa inclui a estadia em Londres durante o período do programa.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 deste mês no site

“Esta é uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento para mulheres que almejam alcançar cargos de alta gestão. Hoje, a representatividade feminina na liderança ainda não é ideal. Esse programa abre portas para que as mulheres das próximas gerações possam ocupar essas posições”, diz Paula Manzolini Padilha, Superintende do Segto Pessoa Física.