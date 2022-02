Ingressos para o South Summit já estão à venda

site Já estão à venda os ingressos para o South Summit, um dos maiores eventos de inovação do mundo que acontece pela primeira vez no Brasil, em Porto Alegre, de 4 a 6 de maio deste ano. Os interessados podem acessar oe fazer a compra para as categorias de visitante, participante, empresa ou executivo. Os preços variam de R$ 100,00 a R$ 5 mil.

O encontro reunirá mais de 300 palestrantes internacionais, que compartilharão toda sua expertise em torno do ecossistema de inovação em seis etapas.

De agrotecnologia à sustentabilidade, o evento tem como foco estimular o ecossistema de inovação da América Latina por meio de uma conexão ativa e colaborativa com corporações internacionais. A escolha da cidade-sede não foi por acaso. Com mais de 1 mil startups e 15 parques tecnológicos com referência continental, o Rio Grande do Sul é um dos líderes na transição para a economia digital na América do Sul.

“Porto Alegre concentra um ecossistema de inovação articulado e vibrante, com um polo de talento e de universidades, com grande potencial”, explica o diretor geral da edição brasileira do South Summit, Thiago Ribeiro.

A fundadora e CEO da South Summit, María Benjumea, fala da expectativa com o encontro. “Vemos uma grande oportunidade para fortalecer e acelerar o ecossistema de inovação e negócios do Rio Grande do Sul graças ao nosso modelo consolidado nos 10 anos de história do South Summit Madrid, onde vimos a geração de negócios se multiplicar entre as corporações investidoras participantes e as startups”, diz. Em suas edições, o South Summit reuniu mais de 8 mil empreendedores, sendo 7 mil corporativos e 1,6 mil investidores com uma carteira de investimentos de US$ 135 milhões.