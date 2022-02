Cocriação exige cuidados com propriedade intelectual

A propriedade intelectual não é um bicho de sete cabeças e deve ser um ponto de atenção constante para as empresas de todos os portes, especialmente na era digital e da colaboração, em que muitas soluções estão sendo criadas a partir do trabalho conjunto entre startups, universidades e grandes empresas. O alerta é de Elisabeth Ritter, consultora independente para Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, que participou essa semana de um debate promovido pela Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS. O evento teve a abertura do Cônsul-Geral dos EUA em Porto Alegre, Shane Christensen. “As condições de propriedade intelectual precisam ser estabelecidas no início da relação. Se isso não acontece, e o projeto acaba dando muito certo, pode gerar um conflito de interesses”, alerta Elizabeth, que foi a primeira presidente da Associação Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia.

Mercado Digital – Como a propriedade intelectual impacta os ecossistemas de inovação?

Elizabeth Ritter – A primeira delas é no âmbito das próprias empresas, que precisam conhecer profundamente a propriedade intelectual para poder proteger os seus conhecimentos e as suas tecnologias e, assim, evitar infrações de terceiros contra elas. Ao lançar um produto, é preciso verificar se não existe um concorrente no mercado que possa acusá-las de infração. Então, primeiro de tudo que eu diria é: conheça a propriedade intelectual. O segundo ponto é o dos ecossistemas, e a relação constroem com as incubadas ou operações localizadas dentro de parques tecnológicos de uma universidade. E isso envolve tanto os projetos colaborativos como a própria transferência de um conhecimento que tenha sido gerado e protegido pela universidade, e que essa empresa venha a explorar economicamente. É preciso criar uma harmonia entre o setor correspondente da universidade, que em geral são os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e as companhias, de modo que todos possam dialogar e negociar sem receio, sem desconfianças de que um queira levar vantagem sobre o outro.

Mercado Digital – Muitas vezes as empresas de menor porte entendem essa questão como algo distante. Mas o risco ainda assim existe?

Elizabeth – Sim, certamente, e cito um exemplo. Lembro que há alguns anos, ouvi o relato de um pequeno empresário no México. Ele produzia tortillas e desenvolveu um equipamento para a produção do produto. Fez a primeira máquina e não se preocupou em proteger. O que aconteceu? Ele começou a vender mais, porque se tornou mais produtivo, e o vizinho resolveu copiar, fazendo um equipamento bem similar. Aí, isso aconteceu uma, duas vezes e na terceira vez ele disse: basta. E foi procurar o instituto mexicano de propriedade intelectual para saber como ele podia se proteger. Lá deram toda a explicação que ele poderia se proteger por patente, por desenho industrial. Então, na verdade, é isso. Às vezes, os pequenos acham que propriedade intelectual é um bicho de sete cabeças. Na verdade, não é tão complicado assim. Mas é preciso conhecer.

Mercado Digital – Vivemos a era da cocriação e coconstrução de soluções entre grandes empresas e startups. Os cuidados precisam ser redobrados?

Elizabeth – Partindo do pressuposto que exista uma parceria entre a grande empresa e a startup, as condições de propriedade intelectual precisam ser estabelecidas no início da relação. Essa é a condição fundamental. Se você não faz isso, e o projeto final acaba dando muito certo, pode gerar um conflito de interesses, cada qual querendo levar a sua parte dessa propriedade intelectual. Então, a regra número um nesses casos é negociar a propriedade intelectual no início da relação e colocar isso tudo muito claramente sob a forma de um contrato de propriedade intelectual, que aborde os direitos. Isso vale tanto na relação universidade e empresa, que também a gente tem uma relação muitas vezes de cocriação, já que as companhias apresentam o problema tecnológico e a universidade ajuda a solucionar a partir de informações da própria empresa. Então, muitas vezes a propriedade intelectual é compartilhada. A titularidade, muitas vezes, é meio a meio. Também é importante estabelecer, no caso de o produto ser concluído, entrar em escala industrial e ir para o mercado, as bases para o pagamento de royalties. Então, isso tudo tem que ser feito uma projeção lá no início.

Mercado Digital – A legislação é uma indutora ou ainda freia as parcerias entre grandes empresas e startups?

Elizabeth – Eu acho que, em termos de legislação, a gente tem evoluído a passos largos. Se analisarmos que tempos uma legislação relativamente recente, de menos de 20 anos, tendo já sofrido um aprimoramento em 2016, podemos dizer que tivemos bastante avanços. Um deles é essa questão da política de inovação que as universidades têm que ter. Isso vale também para as startups. É preciso conhecer e ter uma política que sirva como base de um regramento das relações. Quando você compra um serviço, normalmente, a propriedade intelectual é de quem pagou pelo serviço. Isso é uma regra geral. Agora, quando falamos em cocriação, em parceria, normalmente não é um serviço que está sendo contratado. O que está sendo firmado é uma relação, um acordo para desenvolvimento conjunto. Então, é preciso entender essa pequena sutileza que tem entre o desenvolvimento conjunto e a contratação de um serviço de pesquisa.

Mercado Digital – É importante, então, que a confiança entre empresas e universidades seja reforçada.

Elizabeth – Exato, precisamos de um esforço muito grande nessa relação para se estabelecer uma relação de confiança. Durante muitos anos, as empresas não confiavam nas universidades porque achavam que essas instituições só se preocupavam com “paper” e não com, efetivamente, gerar um conhecimento que pudesse ser apropriado. Isso mudou para grande parte das empresas, mas te digo que ainda hoje tem alguns resquícios de corporações que pensam que universidade não é confiável, porque não entrega no prazo, porque os pesquisadores têm que fazer as suas pesquisas e dar aula e que, por isso, acabariam priorizando isso e não o trabalho com as empresas.

Mercado Digital – O mundo caminha da colaboração, mas ser o dono de uma solução ainda parece ser algo importante para as empresas. Que mudanças culturais precisam acontecer para avançarmos?

Elizabeth – Essa é uma questão bastante complexa, porque tem muito a ver com a natureza humana. Mas, o fato é que, com a pandemia, a gente percebeu a necessidade de colaboração. Não fosse esse espírito colaborativo que houve entre instituições, não teriam sido desenvolvidas vacinas tão rapidamente como foram no caso da Covid-19. Até tem um trabalho muito interessante de um pensador israelense que estabeleceu uma relação entre a peste negra, o tempo que durou e o número grande de mortes, justamente porque a vacina levou muito tempo para ser desenvolvida.

Mercado Digital – A pandemia nos fez avançar na cultura da colaboração?

Elizabeth – No caso da vacina da Covid-19, tínhamos um apelo social muito grande e, então, vimos a colaboração acontecer. Mas, em outras áreas, e até mesmo na saúde, na área de medicamentos, a briga é bastante grande. A gente achava que, com a pandemia, muita coisa ia mudar. E talvez até isso aconteça a médio e longo prazo. Mas, agora, não se percebe grandes mudanças nos comportamentos, seja das empresas, seja das próprias pessoas. Me preocupa muito isso também, porque eu acho que a gente deveria marchar para um mundo muito mais colaborativo, porque a sociedade, a humanidade precisa disso, mas eu não vejo, no espaço de curto prazo para que essa mudança ocorra.