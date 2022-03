Picpay registra alta de 160% em créditos para apps e cards

As compras dos chamados bens digitais no PicPay saltaram 160% em 2021. Isso inclui itens como vouchers para aplicativos de delivery e de transporte, gift cards de serviços de streamings e games, recarga de celular ou cartão de transporte.

Foram mais de 14 milhões de transações apenas nessa frente, com destaque para créditos de games e aplicativos de delivery de comida na PicPay Store, marketplace da empresa. Apenas essas duas categorias respondem por 44% das compras de bens digitais feitas no ano passado - 6,3 milhões de transações, como créditos de games e vouchers de aplicativos de delivery de comida como iFood, e de transporte, como Uber.

“Os bens digitais são uma grande aposta da Store para 2022, porque têm um fit excelente com o perfil dos nossos usuários. Cada vez mais vamos oferecer uma experiência sem fricções e com maiores ofertas para os usuários do PicPay”, destaca Fábio Plein, diretor da PicPay Store.

Em 2021, foram quase três milhões de usuários únicos apenas na categoria de bens digitais, um avanço de 122% em relação a 2020. A receita cresceu 120% em 2021 na comparação anual.