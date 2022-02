Culttivo recebe R$ 6,2 milhões e quer empoderar produtor de café

Com a missão de empoderar o pequeno e médio produtor de café por meio da tecnologia e desburocratizar seu acesso ao crédito, a Culttivo, AgFintech fundada em 2020 em São Paulo, passa a ter um reforço e tanto. A startup terá R$ 6,2 milhões, resultado de uma rodada de investimento liderada pelo Fundo Agro da KPTL, uma das principais gestoras de Venture Capital do Brasil, com 64 empresas de tecnologia no portfólio.

O acesso ao crédito é um dos principais gargalos da agricultura. Agora, por meio da plataforma criada pela empresa, o interessado consegue simular e contratar o financiamento 100% de forma online, com o crédito disponível para uso em até 72 horas após a assinatura dos contratos. Para isso, a Culttivo conta com 19 armazéns gerais credenciados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

À frente da startup estão os cofundadores Gustavo Foz (CEO) e Gabriel Santos (COO), além de Gilberto Angelo e Guilherme da Costa Lima. A empresa foi erguida baseada no tripé de experiência com aproximadamente 20 anos dos empreendedores em trading de café e no mercado financeiro, conhecimento profundo do ciclo das commodities e o relacionamento com toda a cadeia produtiva.

“Além de todos os incentivos financeiros existe uma conjuntura favorável, mostrando canalização de recursos para o agro. Queremos promover empoderamento e desburocratização do crédito para pequenos e médios produtores. É uma janela de oportunidade mal trabalhada pelos bancos”, explica Foz.

Brasil fatura atualmente cerca de R 70 bilhões por ano com café, sendo que a soma de demanda por crédito é de aproximadamente R 30 bilhões por ano. Os valores médios de empréstimo da Culttivo giram em torno de R$ 300 mil e a startup já concedeu mais de R$ 8 milhões em crédito desde sua fundação. A meta é alcançar R$ 500 milhões em empréstimos oferecidos em 24 meses.

A especialista de Investimentos do Fundo Agro da KPTL, Mariana Caetano, comenta que o mercado financeiro está se aproximando cada vez mais do agronegócio. “A Culttivo trouxe uma solução que supre essa lacuna, a de dar crédito a pequenos e médios produtores com rapidez, facilidade e por uma equipe experiente e que entende do mercado agrícola e das demandas dos produtores, o que é bem difícil de se encontrar no mercado”, detalha Mariana.