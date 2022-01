TIM lança loja conceito no Rio de Janeiro e faz inauguração no metaverso

O novo conceito de loja da TIM, que teve um soft opening no final do ano passado, teve lançamento oficial nesta quinta-feira (27). A primeira loja a ser remodelada foi a do Barra Shopping, no Rio de Janeiro e, ao longo do ano, outras seis lojas conceito serão abertas em cidades espalhadas pelo Brasil. O projeto de arquitetura da loja foi desenhado pela Cheil Brasil.

A flagship marca o início de uma nova experiência na jornada do cliente, com direito à chegada da operadora na nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual. Isso porque, o ponto de venda do Barra Shopping foi replicado no metaverso pela MetaMundi, Agência de Soluções e Ativação de Marcas.

Foi criado um espaço em que a experiência da loja e as possibilidades do metaverso se misturam, de forma pioneira dentro do Cryptovoxels (plataforma construída como um metaverso).

“Aproveitamos a inauguração oficial da nova flagship para construí-la também no terreno virtual. Estamos muito felizes em poder dizer que a nossa ‘MetaLoja’ é um projeto que tem como objetivo fincar presença dentro de uma das iniciativas atuais mais inovadoras da tecnologia. Além disso, faremos também com que os nossos clientes já estejam habituados ao mundo metaverso e associem a nova realidade à marca TIM”, comenta o diretor de E-Commerce & Canais Remotos da TIM Brasil, Bruno Vasconcellos.

O espaço será dividido, neste primeiro momento, em duas partes: no primeiro andar, uma experiência estética similar à da loja conceito do Barra Shopping; no segundo, com acesso sendo feito por uma máquina de teleporte, haverá um espaço gamer, com portfólio de produtos da TIM e de seus parceiros. Ainda no primeiro trimestre de 2022, será lançada uma arena de eventos virtuais com foco em música e entretenimento, em linha com a estratégia da operadora e seu DNA.

“Teremos uma agenda de eventos e shows que atrairá o público que já está interessado pelo metaverso e usaremos o espaço como uma base extra para apresentarmos nossa atuação institucional e cultural”, relata Vasconcellos.