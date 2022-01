Cultura de cuidado é prioridade para força de trabalho, diz Microsoft

A cultura do cuidado é a nova moeda para os profissionais que atuam na linha de frente na indústria, varejo e prestação de serviços públicos e privados: 76% dos funcionários se sentem conectados uns aos outros, porém, mais de 60% dizem que sua empresa deve priorizar melhor a cultura e a comunicação do topo. Além disso, 51% das pessoas que não ocupam cargos de gerenciamento na linha de frente não se sentem valorizadas como funcionários. Cerca de 2 bilhões de funcionários em todo o mundo estão na linha de frente dos negócios, representando 80% da força de trabalho global.

O Relatório Especial do Índice de Tendências do Trabalho, “A tecnologia pode ajudar a desbloquear um novo futuro para os funcionários da linha de frente”, da Microsoft, mostra que esse perfil de profissional está em um ponto de inflexão: em meio à grande remodelação que está acontecendo no mercado, eles citam melhores salários e benefícios; equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a flexibilidade como razões para considerar uma mudança de emprego.

O otimismo para tecnologia é alto: 63% estão entusiasmados com as oportunidades de trabalho que a tecnologia cria e a tecnologia ocupa o terceiro lugar na lista de fatores que os funcionários dizem poder ajudar a reduzir o estresse no local de trabalho.

O estudo revelou que há uma oportunidade de preencher a lacuna tecnológica e de treinamento: 46% dos funcionários da linha de frente sentem pressão para se adaptar a novas tecnologias ou temem perder seus empregos. Entretanto, 55% dizem que tiveram que aprender novas tecnologias instantaneamente, sem treinamento ou prática formal.

A vice-presidente corporativa da Microsoft, Emma Williams, comenta que capacitar os funcionários da linha de frente continua sendo essencial para a transformação digital. “Precisamos equipar as pessoas com ferramentas que lhes permitem manter-se ligados à equipe e à liderança da empresa, enquanto se concentram no cliente ou no trabalho em questão”, diz. Para a executiva, se isso for bem-feito, a tecnologia assumirá cada vez mais o papel de modernizar os fluxos de trabalho e melhorar o desempenho. “Ao mesmo tempo em que melhora a cultura e a comunicação no local de trabalho”, acrescenta.

Hoje, a Microsoft está introduzindo novas ofertas conjuntas com parceiros do setor, bem como recursos projetados especificamente para apoiar os funcionários da linha de frente no Teams e no Viva, a plataforma de experiência do funcionário da Microsoft introduzida no início de 2021.

Recentemente, a multinacional adicionou recursos ao Microsoft Teams, sua plataforma de colaboração, que desde março de 2020 vem tendo um crescimento de 400% no uso ativo mensal entre os funcionários da linha de frente.

Além disso, a empresa está aprofundando seu relacionamento estratégico com a Zebra Technologies. A Microsoft está aprimorando a integração do Teams com o Zebra Reflexis, que conecta as soluções de gerenciamento da força de trabalho do Reflexis com o aplicativo Shifts no Teams. Esta nova integração agiliza o agendamento de turnos e solicitações de folga no Teams, facilitando a aprovação dos gerentes.

As filas agendadas para consultas virtuais agora estão disponíveis no Teams, fornecendo um local para atualizações em tempo real sobre os tempos de espera, compromissos perdidos e processo de recrutamento de funcionários para criar uma experiência transparente e sem estresse para clientes e parceiros.

“Não é segredo que a pandemia está reformulando o trabalho de todos os funcionários e a um ritmo mais rápido do que nunca visto antes”, destaca Emma.